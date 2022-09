Grożą bojkotem Eurobasketu. "Opuścimy ten turniej"

Polacy wygrali przed czasem z olimpijczykami z Rosji 21-16. Było to już drugie zwycięstwo Polskiej reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polscy koszykarze 3x3 wygrali przed czasem z ROC 21-16. Było to już drugie zwycięstwo Polskiej reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Po tym meczu Polacy zajęli 4 pozycję w całej rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Po wyrównanym meczu Amerykanie przegrali z Francuzami 76:83. Był to pierwszy przegrany mecz reprezentacji USA, po seri 25 zwycięstw oraz pierwszy przegrany przez nią mecz na igrzyskach olimpijskich od 2004 roku. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przerwę meczu Francja – USA urozmaiciły rzuty do kosza, wykonywane przez robota. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Robot celnie trafia do kosza

Tokio. Robot celnie trafia do kosza

Zobacz niesamowitą końcówkę, która doprowadziła do remisu 20:20 i dogrywki w meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Niesamowita końcówka doprowadziła do dogrywki w meczu...

Tokio. Niesamowita końcówka doprowadziła do dogrywki w meczu...

Zobacz, co powiedział Szymon Rduch po meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Przemysław Zamojski po meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Pawłowski po meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Końcówka meczu koszykówki 3x3, w którym Belgowie pokonali Polskę, po ostatnim rzucie, mając mniej niż sekundę do końca spotkania.

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przełom w spotkaniu. Amerykanie odrobili straty do Australijczyków na początku trzeciej kwarty. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Koszykówka. Amerykanie odrobili straty do...

Tokio. Koszykówka. Amerykanie odrobili straty do...

Amerykanie od połowy spotkania regularnie powiększali swoją przewagę, co pozwoliło im z łatwością wygrać mecz. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Koszykarki z USA zwyciężyły w starciu z serbskimi zawodniczkami 79:59. Tym samym amerykańska drużyna zapewniła sobie awans do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz najważniejsze wydarzenia z meczu koszykarek z USA i Serbii. Amerykanki odniosły zwycięstwo w tym spotkaniu i awansowały do finału na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz najważniejsze wydarzenia podczas meczu Japonia - Francja w koszykówce kobiet. Japonki zwyciężyły 87:71 w starciu z drużyną z Francji i awansowały do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Francuzi walczyli niemal do ostatniej sekundy. Po zaciętym meczu i długim zakończeniu, Amerykanie wywalczyli złoty medal. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanki pewnie pokonały reprezentację Japonii 90:75 w finale rywalizacji kobiet w koszykówce. Jest to już 7. olimpijskie zwycięstwo żeńskiej reprezentacji w koszykówce z rzędu. Amerykanki są niepokonane na igrzyskach od igrzysk w Atlancie w roku 1996. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

"Niech pokażą nam zapis ze wszystkich kamer w tym korytarzu, minuta po minucie, nie tracąc ani sekundy. Jeśli nie, a rozmawiałem z prezesem federacji Hidayetem Turkoglu, to opuścimy ten turniej" – oświadczył wiceprezes Omer Onan w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej federacji tureckiej (TBF).

MISTRZOSTWA EUROPY. TERMINARZ, WYNIKI I GRUPA POLAKÓW

Starcie z ochroną

Według kierownictwa tureckiej drużyny skrzydłowy Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz został zaatakowany w korytarzu Tbilisi Arena po wykluczeniu z gry w połowie ostatniej kwarty po jednym ze starć na parkiecie.

- Kiedy nasz zawodnik wchodził do szatni, trzej koszykarze gruzińscy i pracownicy ochrony wdali się z nim w bójkę. To jest niedopuszczalne – oburzał się asystent trenera Hakan Demir na konferencji prasowej.



"W Turcji też organizowaliśmy mistrzostwa Europy i nigdy nikomu nic się nie stało. Tu niemal walczymy z policją gruzińską na pięści. Od dnia naszego przybycia doświadczyliśmy tysiąca niedociągnięć" - dodał w komunikacie prasowym wiceprezes TBF.

Ze swej strony szkoleniowiec Gruzji Ilias Zouros zapewnił, że nic nie wie na temat tego incydentu.

Źródło: Getty Images Furkan Korkmaz (z prawej, za sędzią)

Błąd zegara

Nie był to jedyny moment, który wywołał kontrowersje związane z tym meczem. Turcja również złożyła protest do FIBA, ponieważ podczas incydentu Furkana Korkmaza i Dudy Sanadze nie został zatrzymany oficjalny czas wskazywany przez zegar boiskowy. W sumie upłynęły 22 sekundy, a błąd nie został naprawiony.



Po tej niespodziewanej porażce, po dwóch dogrywkach, z gospodarzami grupy A Turcja kolejny mecz rozegra we wtorek z Belgią. Ta drużyna była sprawcą innej niespodzianki, pokonując mistrza świata, Hiszpanię.

Wyniki 3. kolejki meczów



grupa A (Tbilisi)

Hiszpania - Belgia 73:83

Turcja - Gruzja 83:88 po dwóch dogrywkach

Bułgaria - Czarnogóra 81:91



grupa B (Kolonia)

Niemcy - Litwa 109:107 po dwóch dogrywkach

Słowenia - Bośnia i Hercegowina 93:97

Francja - Węgry 78:74