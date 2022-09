Wzruszony trener Polaków. "Ta drużyna ma jaja jak arbuzy, serce jak księżyc"

Wielki mecz Polaków. Obrońcy tytułu wyeliminowani z Eurobasketu Reprezentacja... czytaj dalej » Polska wygrała po horrorze 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24) i awansowała do półfinału mistrzostw Europy. To pierwszy od 1971 roku awans Biało-Czerwonych do najlepszej czwórki.

Milicić był wzruszony. Miał problem z wykrztuszeniem z siebie czegokolwiek. Gdy już to zrobił, nie przestawał chwalić podopiecznych.

Milicić: szacunek, czapki z głów

- Szacunek, czapki głów przed naszymi zawodnikami za to, co zrobili. To niewiarygodne – mówił przed kamerą TVP Sport.

Jak to się stało, że Dawid zlał Goliata?

- Bo my wierzymy. Mamy dwunastu zawodników, sztab, jesteśmy jak rodzina, mamy wewnętrzną siłę, żeby wierzyć w niemożliwe rzeczy. Ta drużyna ma, jak nikt inny w Europie, jaja jak arbuzy, serce jak księżyc. Bardzo się cieszę, to dla całej polskiej koszykówki – dodał Milicić.

Nic dodać, nic ująć.

Polacy w piątkowym półfinale zmierzą się z Francją, wicemistrzem olimpijskim.

Polska - Słowenia 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24)



Polska: Mateusz Ponitka 26, A.J. Slaughter 16, Michał Sokołowski 16, Jarosław Zyskowski 14, Aleksander Balcerowski 11, Aaron Cel 4, Aleksander Dziewa 3, Jakub Garbacz 0, Michał Michalak 0, Dominik Olejniczak 0;



Słowenia: Vlatko Cancar 21, Goran Dragic 17, Luka Donczić 14, Jaka Blazic 13, Klemen Prepelic 9, Mike Tobey 8, Edo Muric 5, Ziga Samar 0, Aleksej Nikolic 0