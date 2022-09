Polska w ćwierćfinale Eurobasketu. Wielki mecz Biało-Czerwonych Znakomity mecz... czytaj dalej » Spotkanie w Berlinie było niezwykle wyrównane. Podopieczni Igora Milicicia dopiero w ostatnich czterech minutach uzyskali przewagę, która pozwoliła im odnieść zwycięstwo.

- Nie chcę mówić o taktyce, bo to bardzo emocjonalny moment dla nas. Sprawiliśmy, że nasz kraj jest z nas dumny – powiedział trener Polaków.

- Wiele osób w nas nie wierzyło na początku, udowodniliśmy im coś. Każdy otworzy teraz oczy, że polscy zawodnicy są znacznie więcej warci niż się uważa w Europie. Jesteśmy w ósemce turnieju, który pod względem talentu jest prawdopodobnie największy w historii. Zrobiliśmy historyczną rzecz dla Polski. Jesteśmy szczęśliwi – podkreślił Milicić.

Nie chcemy być gwiazdami

Jednym z bohaterów Biało-Czerwonych był Mateusz Ponitka. To m.in. jego celne rzuty za trzy w końcówce spotkania pozwoliły odskoczyć Polakom do stanu 87:79. Nie pozwolili wyrwać sobie zwycięstwa.

- To był twardy mecz, w szatni mówiliśmy, że to będzie długie spotkanie. Każdy chce przecież awansu do ćwierćfinału. Zrobiliśmy to! Każdy dał coś drużynie, walczył do końca. To piękne, szczególnie dla mnie, osobiście. Pół roku temu byłem w bardzo “ciemnym” miejscu, a teraz jesteśmy w ósemce EuroBasketu. Nikt w nas nie wierzył, nikt nie wierzył we mnie. Teraz udowodniliśmy, że potrafimy – powiedział Ponitka.

- Chcemy zostać skromni, nie chcemy być gwiazdami mediów. Jesteśmy drużyną koszykówki, to zespołowy sport. Teraz wygrywamy jako zespół, nie jako indywidualności. Chcemy ciągle pozostać drużyną. Ja jako kapitan zrobię wszystko, aby tak się stało – zaznaczył.

Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będzie broniąca tytułu Słowenia, która w sobotę pokonała Belgię 88:72. Największą gwiazdą zespołu jest jeden z najlepszych zawodników ligi NBA, obrońca Luka Donczić.

Mecz w środę 0 20.30. Relacja w eurosport.pl