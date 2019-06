Durant trafi na rynek wolnych agentów. Liczy na maksymalny kontrakt

Durant wykorzystując opcję w swoim kontrakcie, mógł zarobić w najbliższym sezonie 31,5 mln dolarów w zespole z Kalifornii. Zdecydował się jednak obrać inną drogę i powalczyć w lipcu o dłuższą umowę.

W trakcie minionego sezonu wszyscy spodziewali się takiej decyzji dwukrotnego MVP finałów NBA. Wydawało się jednak, że poważna kontuzja odniesiona na samym finiszu rozgrywek może wpłynąć na jego plany. Jak poinformował w środę dziennikarz ESPN, Durant odrzucił jednak opcję gracza w kontrakcie i obecnie wraz ze swoim agentem Richem Kleimanem przebywa w Nowym Jorku, gdzie rozważa opcje na przyszły sezon.

Warriors nadal mają szansę na zatrzymanie skrzydłowego w swoich szeregach, lecz będzie się to wiązać z dużym ryzykiem. Zawodnicy po zerwaniu ścięgna Achillesa niemal nigdy nie wracają do pełni sprawności. Tymczasem pięcioletnia maksymalna umowa, której Durant może zażądać od obecnego klubu, wynosi aż 221 mln dolarów.

W ostatnich tygodniach nie brakowało jednak doniesień, jakoby były zawodnik Oklahomy City Thunder nosił się z zamiarem zmiany otoczenia. Wśród faworytów wyścigu po jego podpis wymienia się głównie kluby z Nowego Jorku: Knicks oraz Brooklyn Nets. Zainteresowanie Durantem przejawiają także Los Angeles Clippers. Każda z powyższych drużyn dysponuje tego lata miejscem budżecie na kontrakt dla dwukrotnego mistrza NBA. Ligowe przepisy pozwalają im na zaoferowanie maksymalnie czteroletniej umowy opiewającej na 164 mln dolarów.

Zespoły mogą rozpocząć negocjacje z wolnymi zawodnikami od 1 lipca.