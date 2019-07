Trzy transferowe bomby pierwszego dnia w NBA. Kevin Durant zmienił klub

30-letni Durant miał możliwość zostania w drużynie wicemistrzów NBA na kolejny sezon, za który zgarnąłby 31,5 mln dolarów, ale na to się nie zdecydował. Trafił na rynek wolnych agentów i na brak zainteresowania nie mógł narzekać.

Najwyższy kontrakt

O jego podpis walczyły zespoły Los Angeles Lakers, New York Knicks i Brooklyn Nets. Jak poinformował dziennikarz ESPN Adrian Wojnarowski, najskuteczniejsi okazali się ci ostatni.



Kevin Durant plans to choose the Brooklyn Nets, league sources tell @wojespn. pic.twitter.com/IjuiYbprgz — ESPN (@espn) 30 czerwca 2019





Durant popisze czteroletni kontrakt, który zagwarantuje mu 164 mln dolarów. Nowojorczycy zaproponowali zatem koszykarzowi najwyższy kontrakt, na jaki mogli sobie pozwolić, i to mimo że ich nowy nabytek straci najprawdopodobniej cały przyszły sezon ze względu na zerwane ścięgno Achillesa.

W minionym sezonie Amerykanin zagrał w 78 spotkaniach Wojowników, w których zdobywał średnio 26 punktów na mecz. W trakcie trzech lat gry w tym zespole dwa razy zdobył mistrzostwo i tyle samo razy wybierany był najbardziej wartościowym graczem finałów.

Źródło: Getty Images Niewykluczone, że Durant straci cały najbliższy sezon

Irving i Jordan w Brooklyn Nets

Zresztą Nets okres transferowy rozpoczęli w wymarzony sposób nie tylko ze względu na ściągnięcie Duranta. Od sezonu 2019/20 w Nowym Jorku swoje umiejętności będzie też prezentować inna z wielkich gwiazd ligi - Kyrie Irving. Rozgrywający po dwóch latach opuszcza Boston Celtics. W nowej drużynie w cztery lata zarobi 141 mln dolarów.

Źródło: Getty Images Kyrie Irving

Mało? Wiadomo już także, że Brooklyn będzie miał nowego środkowego. Z New York Knicks przechodzi DeAndre Jordan.

Źródło: Getty Images DeAndre Jordan



Broooooooklynnnnn pic.twitter.com/yoFlBEBroE — ESPN (@espn) 30 czerwca 2019

Nets ostatni sezon skończyli na pierwszej rundzie play-off. Zatrzymali się na drużynie Philadelphia 76ers.