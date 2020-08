Wygnali go z kraju, nazwali terrorystą. Pan "Wolność" walczy dalej

13.02.2020 l Kiedy Enes Kanter zaczął publicznie i głośno krytykować prezydenta Turcji Recepa Tayipa Erdogana, jego życie zmieniło się bezpowrotnie. - To, co uczyniło mnie wrogiem państwa, to mówienie o wolności, o demokracji, o wolności słowa i prawach człowieka i o tym co dobre - przyznaje koszykarz Boston Celtics w szczerej rozmowie z TVN24 BIS.

Podczas wyjątkowego turnieju w Orlando władze NBA dały graczom unikalną możliwość do przekazania swoich poglądów i idei. Jednym z pomysłów jest umieszczenie ważnego hasła lub słowa na koszulce w miejscu nazwiska zawodnika. Enes Kanter oczywiście chętnie skorzystał z takiej platformy. "Nie żałuję niczego, co dotąd powiedziałem, zamierzam mówić znacznie głośniej" - zapowiedział niepokorny koszykarz.

Z powodu swoich bezkompromisowych poglądów politycznych 28-letni Turek jest wrogiem numer jeden dla władzy swojego kraju.

Źródło: Getty Images Enes Kanter od lat walczy z tureckim reżimem

"Nigdy się nie poddawajcie"

Nikogo, kto zna historię Kantera, nie zdziwiło, że nazwał się "Wolność". Od dawna wszelkimi możliwymi sposobami walczy o nią, dla siebie i rodaków.

"Cały świat wie, za czym się opowiadam. Dlatego właśnie "to" zamierzam nosić z tyłu mojej koszulki przez resztę sezonu NBA. Mój trykot będzie reprezentował wszystkich ludzi i kraje całego świata, które walczą o swoje prawa i swoją wolność. Nigdy się nie poddawajcie. Walczcie o swoją wolność!" - wyjaśnił na antenie CNN.

Źródło: gettyimages.com Enes Kanter podczas pierwszego meczu w Orlando

Kanter wielokrotnie w przeszłości krytykował władzę i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana m.in. za tłumienie wolności obywateli, więzienie przeciwników systemu czy likwidowanie niezależnych mediów. Jego niepoprawna politycznie działalność spowodowała, że został wygnany ze swojej ojczyzny (zabrano mu paszport) i uznany przez tamtejszy reżim za "terrorystę".

Turcja postarała się dla niego o czerwoną notę Interpolu, grozi mu deportacja i więzienie, jeśli wyjedzie ze Stanów Zjednoczonych. Prześladowana jest rodzina koszykarza mieszkająca nad Bosforem. Jego ojciec za poglądy syna do niedawna przebywał w więzieniu.

Jak to się stało, że mierzący 211 cm sportowiec stał się dla władzy Erdogana tak niebezpiecznym wrogiem, że grozi mu nawet śmiercią?

Wielki talent

"Drzwi naszego klubu dla kogoś takiego są na zawsze zamknięte" Enes Kanter,... czytaj dalej » Historia Enesa Kantera nie zaczyna się w Turcji. Urodził się w Szwajcarii 20 maja 1992 roku. Jego ojciec Mehmet uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Zurychu, po czym wrócił z rodziną do ojczyzny, gdzie został profesorem histologii i genetyki na Uniwersytecie Trakya. Matka pracowała jako pielęgniarka. Enes dorastał w inteligenckiej rodzinie, a od drugiej klasy szkoły podstawowej uczęszczał do szkół stowarzyszonych z Hizmetem, islamskim ruchem, który inspiruje się pismami i kazaniami Fethullaha Gulena. Po latach ich losy na stałe zwiążą się ze sobą.

Enes szybko rósł i jako nastolatek przeniósł się z Ankary do Stambułu, aby grać w koszykówkę. Został zawodnikiem słynnego Fenerbahce. Jako junior poprowadził Turcję do brązowych medali mistrzostw Europy do lat 16 i do lat 18.

Mając 17 lat zadebiutował w dorosłej drużynie Kanarków. Wychodził na parkiet m.in. w meczach Euroligi, a turecki klub zaproponował mu profesjonalny kontrakt. Na stole miał również ofertę z greckiego Olympiakosu Pireus. Kanter obie odrzucił, chciał kontynuować swoją edukację koszykarską w Stanach Zjednoczonych.

Z zakazem gry

Dla niego było to ryzykowne posunięcie. Za oceanem nie był specjalnie znany, a poza tym koszykarze uczelnianych zespołów z USA mogą liczyć jedynie na skromne stypendium.

Amerykańskim poszukiwaczom talentów zaimponował podczas znanego turnieju Nike Hoops Summit w 2010 roku, w którym w jednym meczu rzucił 34 punkty i miał 13 zbiórek, czym poprawił rekordowe osiągnięcie doskonałego Niemca Dirka Nowitzkiego.

Wyścig o zdolnego młodzieńca wygrała słynna uczelnia Kentucky, tyle że w jej barwach nigdy nie zagrał. Liga NCAA zabroniła 18-latkowi gry, ponieważ uznano, że wcześniej był już profesjonalistą. Miały o tym świadczyć 33 tys. dolarów wynagrodzenia, jakie otrzymał w czasach występów dla Fenerbahce. Odwołanie Kentucky nie pomogło. Tylko studenci przychodzili na mecze z banerami "Free Enes" (Uwolnić Enesa).

Kanter i tak dopiął swego - trafił do upragnionej NBA. W Drafcie 2011, corocznym naborze do ligi, został wybrany z bardzo wysokim, trzecim numerem przez Utah Jazz. Przez kolejne dziewięć lat gry w najlepszej lidze świata reprezentował jeszcze ekipy Oklahoma City Thunder, New York Knicks i Portland Trail Blazers. Obecnie gra w Boston Celtics. Wyrobił sobie markę niezwykle twardego i skutecznego zawodnika podkoszowego, który w swoich rekordowych występach potrafił rzucić 33 punkty lub zaliczyć aż 26 zbiórek.

Źródło: Getty Images Napis "Uwolnić Enesa" z czasów pobytu Kantera w NCAA

Skreślony w kadrze

Kanter z każdym sezonem grał w NBA więcej i lepiej, pod koszami był jak skała, ale dziwnym trafem nie znajdował uznania w oczach trenerów reprezentacji swojego kraju.

W 2013 roku muskularny środkowy Utah Jazz nie pojawił się w kadrze na mistrzostwa Europy. W kolejnym nie pojechał na mistrzostwa świata. W 2015 roku miał bardzo dobre statystyki w sezonie NBA. Gdy przeszedł z Utah do Oklahoma City Thunder, zdobywał dla swojej nowej drużyny średnio 18,7 punktów oraz 11 zbiórek na mecz. Kto nie chciałby mieć w zespole takiego gracza? Nie chcieli Turcy.

Kiedy w 2015 roku Kanter został pominięty w 20-osobowym szerokim składzie na kolejne mistrzostwa Europy, powiedział już otwarcie, co o tym myśli. - Powodem nie jest moja forma sportowa, a wartości i poglądy polityczne, które reprezentuję - cytował zawodnika "Hurriyet Daily News".

Oficjalnym powodem wykluczenia Kantera miały być konflikty z kolegami w drużynie. Taką wersję lansował ówczesny trener Ergin Ataman. Zapewniał także, że poglądy polityczne nie mają z tym nic wspólnego. Czas pokazał, że nie mówił prawdy.

"Nasz konflikt"

Złote dziecko tureckiej koszykówki w pewnym momencie swojej kariery zaczęło być poważnym problemem dla władzy w Ankarze. Kanter wie dokładnie, kiedy podpadł Erdoganowi i rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Koszykarz NBA skrytykował Erdogana. W obawie o życie nie leci na mecz Turecki koszykarz... czytaj dalej » - Nasz konflikt rozpoczął się w 2013 roku - wspominał zawodnik w rozmowie z egipskim dziennikarzem Nesetem ed-Dihim. - Erdogan był wówczas premierem, gdy do sądu zostały wniesione sprawy korupcyjne z udziałem jego syna i krewnych. Potem próbował zemścić się na każdym, kto miał coś wspólnego z tymi oskarżeniami i wsadził wszystkich do więzień - przypomniał zawodnik.

- Do 20. urodzin koszykówka była całym moim życiem - zauważył Kanter z kolei w rozmowie z brytyjskim "The Guardian". - Jednak po skandalu korupcyjnym w moim kraju, gdy koledzy z drużyny spotykali się razem po treningach, ja zacząłem dużo czytać na temat polityki Turcji czy stosunków, jakie panują między USA i Turcją - wyjaśniał.

Wtedy Kanter postanowił zbliżyć się do imama Fethullaha Gulena. Ten przebywający od 1999 roku w USA charyzmatyczny turecki ideolog i kaznodzieja jest postrzegany przez władzę w Ankarze jako najpoważniejszy wróg. Turcja domaga się jego ekstradycji, a kierowany przez niego ruch Hizmet został tam uznany za organizację terrorystyczną (FETO, czyli Fethullah Terrorist Organisation). Kanter ma na ten temat inne zdanie.

- Spojrzenie Gulena na religię i jego propozycje rozwiązywania problemów przemawiają do mnie. Gulen promuje islam, który skupia się na sprawiedliwości i miłości. Szanuje tych, którzy nie są tacy jak my. Odrzuca nacjonalizm. Wierzy, że bycie muzułmaninem wiąże się z obowiązkiem pomagania innym. To wartości, które są mi bliskie - tłumaczył koszykarz.

Źródło: Getty Images Enes Kanter jest głośnym przeciwnikiem prezydenta Turcji Erdogana

"Teatr"

Sytuacja polityczna w Turcji przez kolejne lata była bardzo napięta, aż przyszedł 15 lipca 2016 roku. Wtedy to doszło do nieudanego puczu wojskowego, mającego na celu usunięcie urzędujących władz w obronie demokracji.

Akcja nie powiodła się, w wyniku działań zbrojnych zginęło blisko 300 osób, a rannych zostało 15 tysięcy. Od tego momentu ruszyła przebudowa państwa tureckiego, które skręciło w stronę systemu autorytarnego, całkowicie kontrolowanego przez Erdogana i jego ludzi. Według władz głównym organizatorem puczu był ruch Gulena, więc zakrojone na szeroką skalę represje wymierzono głównie przeciwko jego zwolennikom.

W wieczór dramatycznych wydarzeń Kanter był akurat gościem w domu duchownego w Pensylwanii. Nie wierzy, że to Gulen stał za puczem. Nie wierzy zresztą nawet w zamach stanu, o czym także mówi publicznie.

- Śledziliśmy wiadomości w telewizji i pan Gulen był w szoku - zdradził koszykarz ed-Dihiemu. - Płakał, że tamtej nocy zginęło wielu niewinnych ludzi. Następnie Erdogan pojawił się w mediach i oskarżył Gulena o próbę zamachu stanu. Osobiście widziałem obawy Gulena i reakcje dotyczące naszego kraju. Mam więc zupełnie inne spojrzenie na tę kwestię. Widzę, że ten zamach stanu był teatrem, dzięki któremu Erdogan pozbył się wszystkich rywali. Zwolnił tysiące sędziów, nauczycieli, policjantów i każdego, kto krytykował jego administrację. Wielu wtrącił do więzień. Dlatego bronię tych wszystkich niewinnych ludzi przed niesprawiedliwością Erdogana - wyjaśnił.

Represjonowana rodzina

Pięć lat nie widział rodziny, próbowano go porwać. Koszykarz NBA pokutuje za krytykę Erdogana Kiedy Enes Kanter... czytaj dalej » Kanter szybko zauważył, że jako znany koszykarz NBA jest chętnie słuchany przez światowe media i liczne rzesze kibiców. Krok po kroku coraz odważniej artykułował swoje poglądy niechętne władzy Erdogana.

- W Turcji jeśli krytykujesz rząd i prezydenta, jesteś tym złym. Jeśli spojrzy się na wszystkie moje wywiady, to można zobaczyć, że jedyne czego chcę dla mojego kraju to wolność, demokracja i prawa człowieka. Z tego powodu tureckie władze nazywają mnie terrorystą - przekonywał w rozmowie z CBN News.

Bliskie związki Kantera z Gulenem oraz jego antyrządowe poglądy oczywiście nie mogły ujść uwadze nad Bosforem. W odpowiedzi zaczęły się więc represje wobec koszykarza i jego rodziny mieszkającej w ojczyźnie.

Niepowoływanie do reprezentacji kraju wkrótce okazało się najmniejszą karą. Zaangażowanie Kantera sprawiło, że całkowicie odebrano mu możliwość kontaktu z rodziną. Ojciec nie tylko stracił pracę wykładowcy genetyki na uniwersytecie, ale trafił do więzienia. Siostra zawodnika po szkole medycznej nie może nigdzie znaleźć pracy. Podobnie jego brat, on także jest koszykarzem, ale nie zatrudni go żaden turecki klub. Kanter nie widział bliskich od pięciu lat. Na tym nie koniec.

Najbliżsi koszykarza zostali zmuszeni do wydania oświadczenia, w którym się go wyrzekli. Nie przekonali władzy. Do domu Kanterów przyjechała policja. Zabrała wszystkie urządzenia elektroniczne: telefony, komputery, laptopy. Chciała sprawdzić, czy Enes dalej ma kontakt z bliskimi.

- Gdyby znaleziono jakiekolwiek wiadomości ode mnie, jakiekolwiek SMS-y, cała rodzina wylądowałaby w więzieniu - tłumaczył zawodnik w programie "Fakty o Świecie" na antenie TVN24 BiS. - Nawet proste komunikowanie się z moimi bliskimi jest niemożliwe. Służby podsłuchują wszystkie ich rozmowy telefoniczne, sprawdzają adresy IP, śledzą każdy ich ruch - wyliczał.

Źródło: Getty Images Napis "Wolność" na bucie Kantera



Skazany na 15 lat więzienia

Ojciec koszykarza Mehmet Kanter trafił do aresztu w 2016 roku pod zarzutem związków z Fethullahem Gulenem w trakcie próby puczu. Później wtrącono go do więzienia na wiele lat. Enes nie miał złudzeń, że był to przede wszystkim atak skierowany w niego. Władza w ten sposób chciała go przestraszyć i zamknąć mu usta. Ponieważ to się nie udało, Kanter senior w 2018 roku został skazany na 15 lat więzienia pod zarzutem zamachu terrorystycznego.

"Nie jest ważne, co się stanie, ja i tak będę kontynuował moją walkę o prawa człowieka i wolność wypowiedzi, sprawiedliwość i demokrację dla wszystkich. Zamierzam robić to, w co wierzę. Będę starał się być głosem wszystkich niewinnych" - odpowiedział zawodnik w oświadczeniu.

Od czasu zatrzymania ojca Enes prowadził zakrojoną na szeroką skalę kampanię medialną, mającą na celu uwolnienie go z więzienia. Pod naciskami władze tureckie zdecydowały się ostatecznie ułaskawić dr. Kantera. Uwolniono go w lipcu, ale nadal nie może opuszczać Turcji.

"Moja walka jeszcze się nie skończyła. Dopiero się zaczyna. Nie przestanę działać, dopóki każda niewinna dusza w tureckich więzieniach nie zostanie uwolniona. Wypuścili mojego tatę, ponieważ boją się mojego głosu! Walczmy dalej przeciwko dyktatorom. W Turcji wciąż dziesiątki tysięcy osób niesłusznie przebywa w więzieniu. Nie, nie zapomnimy o was! - napisał koszykarz na Twitterze.

Na Enesa w Turcji czeka wyrok czterech lat więzienia.



I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54 — Enes Kanter (@EnesKanter) May 20, 2017





Zabrali paszport, próbowali porwać

Kanter rzecz jasna do ojczyzny się nie wybiera. W 2017 roku w dramatycznych okolicznościach stracił zresztą paszport swojego kraju. Jak twierdzi, próbowano go też porwać. Pierwsze oznaki kłopotów pojawiły się w indonezyjskiej Dżakarcie, gdzie organizował obozy treningowe dla dzieci. O 2.30 w nocy przyszedł do niego menedżer i z poważną miną stwierdził, że muszą porozmawiać.

- Powiedział, że szuka mnie tajna służba i armia Indonezji. Turecki rząd zadzwonił do nich i przekonał, że jestem niebezpiecznym człowiekiem - relacjonował później Kanter podczas konferencji prasowej.

25-letni sportowiec długo się nie zastanawiał i uciekł z Indonezji pierwszym lotem do Rumunii. To nie był jednak koniec kłopotów. Na lotnisku w Bukareszcie tamtejsza policja graniczna poinformowała go, że jego paszport został unieważniony przez stronę turecką i nie jest on już obywatelem tego kraju.

- To było oczywiście przerażające, ponieważ istniała szansa, że ​​mogliby wysłać mnie z powrotem do Turcji. Gdyby tak się stało, to ​​drugiego dnia nie usłyszelibyście ode mnie ani słowa - nie krył irytacji Kanter.

W trakcie całego zajścia ani na moment nie stracił jednak zimnej krwi. Przeprowadził w internecie transmisję na żywo z lotniska, o sprawie zrobiło się głośno. Jego kolega z zespołu Thunder Russell Westbrook rozpropagował akcję #FreeEnes (Uwolnić Enesa).

W wydostaniu się z Europy pomagał mu amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prawnicy reprezentujący NBA. Po 24 godzinach był za oceanem, ale od tamtego czasu nie opuszcza Stanów Zjednoczonych. Stara się o amerykańskie obywatelstwo. Jest szansa, że otrzyma je w czerwcu 2021 roku.

Źródło: Getty Images Kanter na konferencji prasowej tuż po odebraniu mu tureckiego paszportu

"Hitler XXI wieku"

Po próbie porwania Kanter przestał przebierać w słowach. Dziennikarzom powiedział, że Erdogan jest "strasznym człowiekiem" oraz "Hitlerem XXI wieku". Po takich wypowiedziach koszykarz nie może czuć się w pełni bezpieczny nawet w Stanach Zjednoczonych. Groźby pozbawienia życia słyszy codziennie. Miało być ich tysiące.

Tuż przed startem NBA w Orlando Kanter zaprezentował kilka z wielu wpisów, jakie codziennie dostaje.

Jeśli Kanter zagra w finale NBA, Turcy tego nie pokażą. Bo koszykarz skrytykował Erdogana Turecka telewizja... czytaj dalej » "Ty skur.....u, umrzesz" - brzmiała jedna z wiadomości. "Rozkaz odcięcia głowy został wydany" - napisał inny fanatyk. W kolejnym poście ktoś zagroził, że zabije Kantera i "nakarmi świnie jego zwłokami". Także obrazki broni i pęt nie są dla koszykarza czymś nowym. Uważa, że wszystkie podobne wpisy są odgórnie sterowane.

Historii mrożących krew w żyłach jest więcej. - W zeszłym roku byłem w meczecie z moimi kolegami z drużyny. Dwie osoby czekały na mnie przed świątynią. Zaczepili nas. Zaczęli nas obrażać i krzyczeć. Okropna sytuacja - wspominał Kanter w wywiadzie dla TVN24.

Zawodnik stale musi zachowywać szczególne środki bezpieczeństwa.

- Codziennie czuję zagrożenie. Turecki rząd chce mnie ścigać przy pomocy Interpolu. Ludzie pytają mnie w mediach społecznościowych, czy traktuję poważnie wszystkie groźby. Oczywiście, że tak! To są groźby śmierci i nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Jestem w kontakcie z FBI i lokalną policją praktycznie codziennie - wyjawił w rozmowie z CBN News.

Jego koszulka u senatora

Postawny koszykarz ze swoim przesłaniem zwraca się nie tylko do dziennikarzy i kibiców w internecie. Turek w Stanach Zjednoczonych krok po kroku zjednuje sobie kolejnych ważnych polityków, którzy wiele mogą. Niemal w każdym mieście, w którym grał, nawiązywał bliskie relacje z oficjelami i ustawodawcami.

Jego koszulka z czasów gry w Thunder wisi w biurze republikańskiego senatora Jamesa Lankforda z Oklahomy (to do niego pierwszego miał zadzwonić Kanter podczas kryzysu na rumuńskim lotnisku). W przeszłości często debatował o NBA i polityce z senatorem Ronem Wydenem, demokratą z Oregonu. O wydaniu na niego listu gończego przez Interpol rozmawiał z kolei z republikańskim senatorem Rogerem Wickerem, a luźno żartował na tematy koszykarskie z demokratą z Massachusetts Joem Kennedym.

Kanter wykorzystuje takie kontakty. W listopadzie 2019 roku stanął ramię w ramię z Wydenem i senatorem Edwardem J. Markeyem na Kapitolu, gdy wprowadzali w życie przepisy dotyczące praw człowieka skierowane do Turcji. Przy okazji w Waszyngtonie rozmawiał z kilkudziesięcioma politykami. Wszyscy byli pod wrażeniem odwagi, zaangażowania, ale także wielkiego spokoju sportowca. Na koniec swojej wizyty na Kapitolu Kanter skrytykował Erdogana - zaledwie na dzień przed jego przyjazdem do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.



Today, @RonWyden and I stood with @EnesKanter who tirelessly fights for human rights in Turkey.



Tomorrow, President Trump will stand with President Erdogan in the White House.



It is Enes’ bravery that reflects American values, not Trump’s eagerness to cozy up with dictators. pic.twitter.com/Qs6m0zwTQy — Ed Markey (@SenMarkey) November 12, 2019





Czy można wpłynąć na Turcję?

- Uważam, że jedyną rzeczą, która może wstrząsnąć obecnymi władzami są sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone - powiedział w lutowej rozmowie z TVN24 Kanter. - Najlepszy scenariusz, na jaki mam nadzieję, to zmiana reżimu. Kiedy mówię w ten sposób, ludzie myślą, że nie lubię swojego kraju. To błąd. Kocham swój kraj, kocham naszą flagę i kocham moich rodaków. Mam jednak problem z tureckim reżimem. Kiedy on się zmieni, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze - przekonywał koszykarz.

Znając jego upór, można być pewnym, że nie zaprzestanie walki o wolność.

Kilka dni przed wznowieniem sezonu napisał w mediach społecznościowych: "Życie bez wolności jest jak ciało bez ducha. Życie bez praw człowieka jest jak ciało bez serca. Życie bez sprawiedliwości jest jak ciało bez mózgu".