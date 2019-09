Z polskiej ekstraklasy do NBA. Zaskakująca szansa dla Mike'a Scotta

Niespodzianka w Zielonej Górze. Inni faworyci o krok od półfinałów Tylko w jednej... czytaj dalej »

Jak podał dziennikarz serwisu Sportando Nicola Lupo, 26-letni koszykarz uzgodnił warunki umowy z ekipą z Salt Lake City. Jeśli ją podpisze, to zapewne będzie dzielił występy w NBA z tymi w drużynie zaplecza w lidze NBA G League, a więc Salt Lake City Stars.

Scott trafił do Polski ponad rok temu. Wychowanek uczelni Idaho od kilku sezonów występował w Europie. Na Startym Kontynencie najpierw grał na Litwie, a potem w Chorwacji.

Grał słabo i siedział na ławce

W Ostrowie Wielkopolskim w całych rozgrywkach ligowych zdobywał średnio 11,8 pkt i 4,5 asysty. Miał jednak wiele bardzo słabych meczów, w których fatalnie wyglądała jego skuteczność. Pojawiało się mnóstwo głosów krytyki.

Dobry okres miał na początku roku. Wtedy poprowadził Stal do sensacyjnego zdobycia Pucharu Polski. Wydawało się, że do końca sezonu będzie podstawowym wyborem trenera Kamińskiego. Nic z tego. Do klubu trafił nowy rozgrywający, a Scott głównie siedział na ławce. Mimo to, wydawało się, że zostanie w Stali. Długo jednak nie chciał podpisać nowej umowy.

Zobaczyli go w amatorskich rozgrywkach

Poprzedniego lata Amerykanin występował w Lidze Letniej NBA. Grał w Chicago Bulls, ale nie przekonał działaczy. Teraz Scott prezentował się w amatorskich rozgrywkach PRO-AM za oceanem. To właśnie tam został prawdopodobnie zauważony przez przedstawiciele Utah Jazz.