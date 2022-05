Znakomity mecz i udany rewanż. Legia doprowadziła do remisu w finale

Zacięty mecz i pierwsza wygrana Śląska w finale Komplet kibiców w... czytaj dalej » Warto przypomnieć, że po sezonie zasadniczym Śląsk zajmował piąte, a Legia - szóste miejsce. Jednak obie ekipy w play-off zachwycały i wygrywały z wyżej notowanymi zespołami.

Pierwszy mecz między tymi zespołami zakończył się wygraną Śląska 76:72. Choć na początku czwartej kwarty legioniści przegrywali różnicą 12 punktów, to na pół minuty przed końcem spotkania mieli zaledwie o dwa "oczka" mniej. Niecelny rzut za trzy przesądził ostatecznie o triumfie drużyny prowadzonej przez trenera Andreja Urlepa.

Najpierw problemy, później przewaga Legii

Początek meczu numer dwa ułożył się znakomicie dla wrocławian. Na cztery minuty przed końcem pierwszej kwarty Śląsk prowadził 15:2. Drużynie z Warszawy nie wychodziło dosłownie nic. Tak naprawdę jedną z nielicznych dobrych akcji, gdy celny rzut za trzy z czystej pozycji oddał Grzegorz Kamiński, Legia stworzyła pod koniec ćwiartki. Wrocławianie grali świetnie w obronie, a ich dodatkowym atutem były zbiórki w ofensywie, po których także punktowali. 21:10 i publiczność zgromadzona w hali Orbita miała powody do zadowolenia.

Legioniści wzięli się do pracy w drugiej kwarcie. W końcu zaczęła funkcjonować obrona, co miało także przełożenie na skuteczne kontry. Dobrą zmianę z ławki dał Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, który trafił dwie trójki. To właśnie była główna broń Legii: rywale zostawiali im za dużo miejsca i płacili za to coraz wyższą cenę. Ponadto przebudził się do tej pory niewidoczny Raymond Cowels, który oddał celny rzut w ostatnich sekundach. W efekcie schodząc na przerwę, przyjezdni przegrywali już tylko 38:41.

Źródło: Newspix Kodi Justice (z lewej) kontra Łukasz Koszarek

Druga odsłona spotkania zaczęła się świetnie dla Legii. Znakomicie grał Abdur-Rahkman – nie tylko ponownie trafił za trzy, ale popisał się także efektownym wejściem pod kosz. Tymczasem Robert Johnson, który zaczynał w pierwszej piątce, nie musiał podnosić się z ławki. Warszawski zespół prowadził 52:47. Jednak celna "trójka" Travisa Trice'a przypomniała gościom, że jeszcze za wcześnie na świętowanie. Nie zmienia to faktu, że ostatnie dwie minuty ponownie należały do drużyny Wojciecha Kamińskiego, która rzutami z dystansu powiększała przewagę. Legia prowadziła 68:58.

Trice dwoił się i troił

Podrażnieni gospodarze spięli się w ostatniej kwarcie. Fenomenalnie grał Trice, który ciągnął zespół w trudnym momencie. Łukasz Kolenda celnym rzutem doprowadził do remisu 77:77, ale później goście odskoczyli na cztery punkty. Jednak obie ekipy grały coraz bardziej nerwowo, popełniały proste błędy i traciły piłkę.

Ostatnie 1,5 minuty to już wielkie emocje. Kiedy Kodi Justice spudłował, a Legia prowadziła 85:81, na zegarze było 35 sekund do końca. Po serii rzutów osobistych z jednej i drugiej strony ostatecznie zdołała dowieźć zwycięstwo 88:85.

Kolejny mecz w Warszawie w najbliższą niedzielę. Początek o 20.30.

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 85:88 (21:10, 20:28, 17:30, 27:20)

Śląsk Wrocław: Travis Trice 31, Kodi Justice 14, Aleksander Dziewa 11, Kerem Kanter 11, Ivan Ramljak 7, D’mitrik Trice 5, Łukasz Kolenda 3, Szymon Tomczak 3.

Legia Warszawa: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 27, Robert Johnson 18, Raymond Cowels III 16, Grzegorz Kamiński 12, Jure Skific 8, Jakub Sadowski 4, Łukasz Koszarek 3, Dariusz Wyka 0.

Terminarz finału Śląsk - Legia:

17 maja, WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 76:72

19 maja, Śląsk - Legia (godz. 20.30)

22 maja, Legia - Śląsk (godz. 20.30)

24 maja, Legia - Śląsk (godz. 20.30)

27 maja, Śląsk - Legia (godz. 20.30)

ew. 29 maja, Legia - Śląsk (godz. 20.30)

ew. 31 maja Śląsk - Legia (godz. 20.30)