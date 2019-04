Koszykarki z Polkowic mistrzyniami Polski

Po dwóch porażkach w Polkowicach gorzowianki musiały w sobotę wygrać we własnej hali. Do trzeciego meczu przystąpiły jednak osłabione brakiem kontuzjowanej Marii Papowej, jednej z liderek zespołu.

Mistrzynie się rozkręcały

Gospodynie znakomicie rozpoczęły sobotni pojedynek, zaskakując skutecznością rzutów z dystansu. Trójkami popisywały się Ariel Atkins i Laura Juskaite. W pierwszej odsłonie było aż sześć trafień zza łuku po stronie Gorzowa i gospodynie po 10 minutach gry prowadziły 28:16.



W drugiej kwarcie polkowiczanki zaczęły powoli gonić akademiczki. Do przerwy przewaga gorzowskiej drużyny stopniała do sześciu punktów (38:32). Po zmianie stron CCC szybko doprowadziło do remisu 41:41, po czym przejęło inicjatywę. W zespole gości pierwsze skrzypce grały: Jasmine Thomas (20 pkt), Tiffany Hayes (18) i Styliani Kaltsidou (16).

Trzecią kwartę przyjezdne wygrały 26:18 i akademiczki były w coraz trudniejszej sytuacji. CCC, dysponując długą i wyrównaną ławką, utrzymywało wysokie tempo gry i w decydującej odsłonie rozbiły rywalki 23:8, a w całym meczu 81:64.



Tytuł najbardziej wartościowej zawodniczki serii finałowej przyznano rozgrywającej CCC Jasmine Thomas.

Zasłużony tytuł

CCC Polkowice obroniło tytuł sprzed roku. To zarazem trzeci złoty medal tej drużyny. W dorobku ma jeszcze trzy srebrne i cztery brązowe krążki.



W przekroju całego sezonu polkowiczanki w pełni zasłużyły na najwyższy stopień podium. Wygrały fazę zasadniczą ligi z bilansem 22-2, a w play-off nie doznały porażki. W ćwierćfinale CCC pokonało AZS UMCS Lublin, a w półfinale Arkę Gdynia.

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - CCC Polkowice 64:81 (28:16, 10:16, 18:26, 8:23)



Gorzów Wlkp.: Laura Juskaite 24, Ariel Atkins 19, Julia Rycikawa 9, Sharnee Zoll 3, Annamaria Prezelj 3, Katarzyna Dźwigalska 2, Katarzyna Fikiel 2, Kyara Linskens 2.



Polkowice: Jasmine Thomas 20, Tiffany Hayes 18, Styliani Kaltsidou 16, Temitope Fagbenle 8, Lynetta Kizer 8, Weronika Gajda 6, Dominika Owczarzak 3, Johannah Leedham 2, Julia Tyszkiewicz 0, Karolina Puss 0.