Zaskakujący sukces koszykarek. Awans cały czas możliwy

Polacy wygrali przed czasem z olimpijczykami z Rosji 21-16. Było to już drugie zwycięstwo Polskiej reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polscy koszykarze 3x3 wygrali przed czasem z ROC 21-16. Było to już drugie zwycięstwo Polskiej reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Po tym meczu Polacy zajęli 4 pozycję w całej rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Po wyrównanym meczu Amerykanie przegrali z Francuzami 76:83. Był to pierwszy przegrany mecz reprezentacji USA, po seri 25 zwycięstw oraz pierwszy przegrany przez nią mecz na igrzyskach olimpijskich od 2004 roku. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przerwę meczu Francja – USA urozmaiciły rzuty do kosza, wykonywane przez robota. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Robot celnie trafia do kosza

Zobacz niesamowitą końcówkę, która doprowadziła do remisu 20:20 i dogrywki w meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Niesamowita końcówka doprowadziła do dogrywki w meczu...

Zobacz, co powiedział Szymon Rduch po meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Przemysław Zamojski po meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Pawłowski po meczu Polska – Holandia w koszykówce 3x3 mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Końcówka meczu koszykówki 3x3, w którym Belgowie pokonali Polskę, po ostatnim rzucie, mając mniej niż sekundę do końca spotkania.

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przełom w spotkaniu. Amerykanie odrobili straty do Australijczyków na początku trzeciej kwarty. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Koszykówka. Amerykanie odrobili straty do...

Amerykanie od połowy spotkania regularnie powiększali swoją przewagę, co pozwoliło im z łatwością wygrać mecz. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Koszykarki z USA zwyciężyły w starciu z serbskimi zawodniczkami 79:59. Tym samym amerykańska drużyna zapewniła sobie awans do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz najważniejsze wydarzenia z meczu koszykarek z USA i Serbii. Amerykanki odniosły zwycięstwo w tym spotkaniu i awansowały do finału na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz najważniejsze wydarzenia podczas meczu Japonia - Francja w koszykówce kobiet. Japonki zwyciężyły 87:71 w starciu z drużyną z Francji i awansowały do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Francuzi walczyli niemal do ostatniej sekundy. Po zaciętym meczu i długim zakończeniu, Amerykanie wywalczyli złoty medal. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanki pewnie pokonały reprezentację Japonii 90:75 w finale rywalizacji kobiet w koszykówce. Jest to już 7. olimpijskie zwycięstwo żeńskiej reprezentacji w koszykówce z rzędu. Amerykanki są niepokonane na igrzyskach od igrzysk w Atlancie w roku 1996. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polska - Turcja w eliminacjach ME koszykarek.

Ponad 100 punktów różnicy. Niesamowity mecz polskich koszykarek Polskie... czytaj dalej » Polki pierwszy mecz z Turcją w lutym 2022 przegrały w Izmicie 41:52, a Słowenii uległy 71:78. Turczynki wygrały wszystkie cztery wcześniejsze grupowe spotkania. Czwartym, najsłabszym zespołem w tej grupie, jest Albania.

Przed rozpoczęciem gry minutą ciszy uczczoną pamięć trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Turcję i Syrię.

Być albo nie być

Czwartkowe starcie było dla zespołu gospodarzy "być albo nie być" w tych eliminacjach. Polki liczyły na wsparcie od kompletu publiczności (1400 osób) i nie mogły się czuć rozczarowane. Kibice dopisali, przed rozpoczęciem gry dawali wyraz przekonaniu o zwycięstwie Biało-Czerwonych.

Selekcjoner polskiej ekipy zapowiadał, że jego podopieczne muszą znaleźć sposób na Turczynki, wzmocnione naturalizowaną Amerykanką Teaire McCowan (201 cm wzrostu). I w dużej mierze to się udało. Emocje w hali były duże od początku. Kovacik krzyczał, skakał, gwizdał na palcach, dyrygując grą zespołu.

Źródło: PAP Teaire McCowan to gwiazda tureckiej kadry

Ponad dziesięć punktów przewagi

Polki nawiązały wyrównaną walkę, po dwóch "trójkach" Agnieszki Skobel prowadziły 17:14, a po 10 minutach wynik był remisowy. W drugiej części Skobel szybką kontrą wyprowadziła Polki na prowadzenie 25:20, a tuż przed przerwą Weronika Telenga wykorzystała dwa rzuty osobiste i wynik brzmiał 37:30. Rywalki odpowiedziały dwoma trafieniami i w połowie meczu było 37:34.

Początek trzeciej kwarty przyniósł sporo niedokładności w grze Turczynek, co wykorzystał zespół gospodarzy. Akcja 2+1 Marissy Kastanek dały mu ośmiopunktową przewagę (47:39), a po rzucie Anny Jakubiuk miejscowe prowadziły 61:50.

Źródło: PAP Polki walczyły bardzo dzielnie

Ogromne emocje na koniec

Drużyna gości przystąpiła do ostatniej części ze stratą ośmiu "oczek". Przyspieszyły grę, dobrze broniły i w efekcie Polki prowadziły tylko 68:67. Nie pozwoliły sobie jednak wyrwać zwycięstwa. Końcówka była niezwykle zacięta. Kibice obejrzeli mnóstwo walki, sporo fauli, obaj trenerzy "żyli" przy linii bocznej, prosili o przerwy i analizy wideo spornych sytuacji. Ostatnie akcje kibice w hali oglądali na stojąco, a potem razem z zespołem gospodarzy cieszyli się z wygranej, przedłużającej szanse Polek na awans do finałów ME.

W niedzielę drużyna prowadzona trenera Marosa Kovacika zagra w Lublanie ze Słowenią i też musi wygrać.

Finały mistrzostw Europy odbędą się w Słowenii i Izraelu w dniach 15-25 czerwca 2023 roku.

Polska - Turcja 76:72 (17:17, 20:17, 27:22, 12:16)

Polska: Agnieszka Skobel 17, Marissa Kastanek 14, Anna Jakubiuk 11, Weronika Gajda 3, Weronika Telenga 10, Aleksandra Parzeńska 7, Amalia Rembiszewska 7, Julia Niemojewska 5, Kamila Borkowska 2, Klaudia Gertchen 0,

Turcja: Tilbe Senyurek 20, Teaira McCowan 19, Pelin Bilgic 9, Sevgi Uzun 8, Melten Yildizhan 7, Merve Aydin 5, Asena Yalcin 3, Goksen Fitik 1, Elif Istanbulluoglu 0, Derin Yaya 0.