Awans już mają, nie chcą ryzykować. Australijczycy nie polecą na mecz do Iranu

"Po dokładnej analizie z odpowiednimi władzami, i związanym z tym ryzykiem, postanowiliśmy w tej chwili nie wysyłać żadnej drużyny do Iranu" - napisała federacja australijska w oświadczeniu.



Zespół z antypodów jest już pewny awansu na mundial. Przesądziła o tym piątkowa wygrana 97:50 z Kazachstanem. Australijczycy mieli udać się bezpośrednio do Iranu z Astany, by tam we wtorek spotkać się z Irańczykami w Teheranie.

"Cieszymy się, że nie jedziemy"

Według rządu australijskiego "w całym kraju trwają protesty" i "notowany jest wzrost liczby aresztowanych cudzoziemców". Władze z Canberry stanowczo odradzają swoim obywatelom podróżowanie do Iranu.



- Szczerze mówiąc, cieszymy się, że nie jedziemy grać do Iranu, gdzie panuje chaos i trwają demonstracje - zareagował z Kazachstanu Dejan Vasiljevic, jeden z podstawowych zawodników australijskiej drużyny, na łamach "Melbourne Herald Sun".



Australia, jeden z czołowych krajów w męskiej koszykówce, brała udział w dwunastu z trzynastu mistrzostw świata. Współorganizację edycji 2023 (25 sierpnia – 10 września) powierzono Filipinom, Japonii i Indonezji.



Iranem wstrząsają od ośmiu tygodni powszechne protesty wywołane śmiercią Mahsy Amini. 22-letnia Kurdyjka zmarła 16 września, trzy dni po tym, jak została aresztowana przez funkcjonariuszy policji obyczajowej, którzy oskarżyli ją o złamanie surowych zasad dotyczących ubioru, nakazujących kobietom noszenie nakrycia głowy w miejscach publicznych.