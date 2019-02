Zwycięski finisz eliminacji. Teraz los może przydzielić gwiazdy z USA

21.11 | Jedyny Polak w NBA Marcin Gortat, który od tego sezonu występuje w zespole Los Angeles Clippers, minionej nocy pierwszy raz zmierzył się ze swoją byłą drużyną Washington Wizards. Przy tej okazji łodzianin udzielił wywiadu korespondentowi TVN24 Marcinowi Wronie. - Moje minuty na parkiecie są skracane, bo jestem już starym zawodnikiem. W tym sezonie to może być moja ostatnia "Polska noc" w NBA - przyznał szczerze Gortat.

21.11 | Jedyny Polak w NBA Marcin Gortat, który od tego sezonu występuje w zespole Los Angeles Clippers, minionej nocy pierwszy raz zmierzył się ze swoją byłą drużyną Washington Wizards. Przy tej okazji łodzianin udzielił wywiadu korespondentowi TVN24 Marcinowi Wronie. - Moje minuty na parkiecie są skracane, bo jestem już starym zawodnikiem. W tym sezonie to może być moja ostatnia "Polska noc" w NBA - przyznał szczerze Gortat.

Gortat nie wie, co będzie robił po zakończeniu kariery

Gortat nie wie, co będzie robił po zakończeniu kariery

Klub Los Angeles Clippers potwierdził, że żegna się z Marcinem Gortatem, a on sam dziękuje za świetną przygodę. Polak w tym momencie oficjalnie jest więc bezrobotny. Co dalej? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Zobacz najlepsze akcje z meczów 6. kolejki fazy TOP 16 koszykarskiego Pucharu Europy. Walka o to trofeum na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto TOP 10 koszykarskich wsadów z igrzysk olimpijskich. Kibiców zachwycają m.in. Michael Jordan, LeBron Jamesa, ale numer jeden należy do Vince’a Cartera, którego dunk przeszedł do historii. Zobaczcie.

22.02 | Polska awansowała do finałowego turnieju mistrzostw świata po wygranej w Varażdinie z Chorwacją 77:69 w meczu 5., przedostatniej kolejki drugiego etapu kwalifikacji w grupie J. To siódme zwycięstwo Biało-Czerwonych w grupie.

Biało-Czerwoni udział w imprezie zapewnili sobie już w piątek po wygranej z Chorwacją. Poniedziałkowe spotkanie w Gdańsku kończyło eliminacje i było kolejną okazją do świętowania awansu z kibicami.

Polacy wygrali piąty mecz z rzędu i z bilansem 8-4 zajęli trzecie miejsce w grupie J. Uplasowali się za Litwą i Włochami. Na mistrzostwa świata, które odbędę się w dniach 31 sierpnia - 15 września, podopieczni amerykańskiego trenera Mike'a Tylora awansowali po raz pierwszy od 52. lat.

Turniej po raz pierwszy będzie rozgrywany w rozszerzonej formule z udziałem 32 drużyn. Losowanie ośmiu czterozespołowych grup odbędzie się 16 marca w Shenzen. Jego gwiazdą będzie Kobe Bryant, jedna z legend koszykarskiej ligi NBA, najbardziej popularny koszykarz tej ligi w Chinach.

Wielcy rywale

52 lata i wystarczy. Polacy świętują wyjazd na mistrzostwa świata Reprezentacja... czytaj dalej » Czy "Black Mamba" wylosuje Biało-Czerwonym kolejny amerykański "Dream Team" z wielkimi gwiazdami NBA w składzie? Jest to możliwe. Wiele wskazuje na to, że Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) ustalając koszyki skorzysta z aktualnego rankingu drużyn. W nim Amerykanie oczywiście prowadzą. Razem z nimi w pierwszym koszyku znaleźliby się gospodarze Chińczycy oraz świetne ekipy: Hiszpanii, Francji, Serbii, Argentyny, Litwy i Grecji.

Polacy aktualnie są na 25. miejscu rankingu FIBA, a mogą jeszcze minimalnie awansować. Prawdopodobnie zespół Taylora znajdzie się w trzecim z czterech koszyków. Biało-Czerwoni trafią więc na dwie potencjalnie lepsze drużyny.

Zabraknie mistrzów Europy

W poniedziałek zakończyły się eliminacje w Europie. Awans ze Starego Kontynentu wywalczyły sobie: Litwa, Włochy i Polska (gr. J), Francja, Czechy i Rosja (gr. K), Niemcy, Grecja i Serbia (gr. L), Hiszpania, Turcja i Czarnogóra (gr. I).

Polacy szczęśliwi po historycznym awansie. "To wielkie osiągnięcie" Polscy koszykarze... czytaj dalej » W czempionacie globu zabraknie m.in. aktualnego mistrza Europy Słowenii. To efekt nowego systemu eliminacji, nakładającego się terminami z rozgrywkami NBA i Euroligi. Pozbawiona m.in. występujących za oceanem gwiazdorów Luki Doncicia i Gorana Dragicia słoweńska reprezentacja to już zupełnie inna drużyna.

Egzotyczni przeciwnicy

Z Azji i Oceanii oprócz gospodarzy - Chin, na MŚ wystąpią Australia, Korea Płd., Nowa Zelandia, Japonia, Iran, Filipiny i Jordania.

Z obu Ameryk z siedmiu ekip, które zagrają na mundialu, znanych jest pięć: broniące tytułu USA, Argentyna, Wenezuela, Kanada i Brazylia. Ostatnia kolejka meczów, która wyłoni dwie ostatnie drużyny odbędzie się we wtorek.

Ze strefy afrykańskiej cztery zespoły z pięciu mają już zagwarantowany awans do czempionatu: Tunezja, Angola, Nigeria, Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej.