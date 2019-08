Dydek zostanie uhonorowana. Pośmiertnie trafi do Galerii Sław

Porażka koszykarzy na koniec przygotowań do mistrzostw świata Reprezentacja... czytaj dalej » Na uroczystości w Pekinie obecni będą jej najbliżsi, synowie David i Alexander oraz mąż David. Pierwszym przedstawicielem polskiej koszykówki w Galerii Sław został w 2007 roku Marian Kozłowski, były prezes krajowej federacji i działacz FIBA.

Wszyscy są dumni

W ceremonii w Pekinie wezmą także udział inni członkowie rodziny zmarłej w Brisbane w wieku 37 lat na zawał serca jednej z najlepszych zawodniczek w historii tej dyscypliny. Przyjedzie jej młodsza siostra Marta, mieszkająca tak jak synowie Małgorzaty w Australii, dziadek chłopców, a z Polski - starsza siostra Katarzyna Dydek z córką Marysią.

- Bardzo się cieszymy, choć znając siostrę, to nawet nie wiem, czy by poleciała na tę galę, bo nie przywiązywała wagi do wyróżnień i rekordów. Myślę jednak, że gdzieś z góry cieszy się tak jak my tutaj – mówiła przed uroczystością Katarzyna Dydek, która razem z Małgorzatą zdobyła w 1999 roku w Katowicach mistrzostwo Europy, jedyny złoty medal w historii tej dyscypliny w Polsce i pierwszy z najcenniejszego kruszcu ME w grach zespołowych.

Cała rodzina pozostanie w Pekinie przez kilka dni, a w sobotę zasiądzie na trybunach stołecznej hali, by dopingować Polaków w pierwszym spotkaniu mistrzostw w grupie A przeciw Wenezueli.

- To, że spotkamy się z synami Gosi w takich okolicznościach to coś wspaniałego. Każdego dnia pytają Martę i tatę o mamę i powoli dociera do nich, że Gosia była znanym na całym świecie sportowcem. Super, że będziemy mogli dopingować polskich koszykarzy - dodała.

Wielkie sukcesy

Małgorzata Dydek, zwana przez przyjaciół „Ptysiem” ze względu na słabość do tych ciastek, odnosiła sukcesy na polskich i światowych parkietach. W latach 1992-2003 wystąpiła w reprezentacji 132 razy, a podczas pamiętnych ME 1999 została wybrana do pierwszej piątki turnieju i była jego najskuteczniejszą zawodniczką (154 pkt).

Grała w najlepszych klubach Europy, m.in. w Hiszpanii i Rosji oraz w lidze WNBA (Utah, San Antonio, Connecticut). Karierę zakończyła w barwach Los Angeles Sparks w 2008 roku. W sumie rozegrała za oceanem 323 spotkania, w których uzyskała 3220 punktów, 2143 zbiórek oraz 877 bloków. Nadal jest liderką w klasyfikacji wszech czasów amerykańskiej ligi w tym ostatnim elemencie.

Leczenie bez efektów

19 maja 2011 roku Dydek, będąca w czwartym miesiącu ciąży, miała atak serca w swym domu w Brisbane, gdzie po zakończeniu kariery sportowej mieszkała z mężem i dwójką synów. Próba wybudzenia jej ze śpiączki farmakologicznej nie powiodła się. Zmarła 27 maja.

Nagroda jej imienia za zaangażowanie w sprawy społeczne jest przyznawana w Connecticut, gdzie występowała w lidze WNBA. Została odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi w 1999 r., zaś pośmiertnie (2011) Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Razem z urodzoną w Warszawie Dydek do Galerii Sław FIBA zostanie wprowadzonych 10 innych wybitnych osobistości koszykarskich. Galeria Sław FIBA, utworzona na wzór identycznej instytucji w NBA, została powołana w 2007 roku.

ajwiększe sukcesy Małgorzaty Dydek:

mistrzyni Europy z reprezentacją Polski: 1999

najlepsza koszykarka Europy 1999 w plebiscycie "La Gazzetta dello Sport"

brązowa medalistka MŚ juniorek: 1993

9-krotna mistrzyni Polski: 1993 i 1994 z Olimpią Poznań, 1999-2005 z Lotosem Gdynia

4-krotna mistrzyni Hiszpanii: Pool Getafe Madryt (1997, 1998), ROS Casares Walencja (2007, 2008)

MVP polskiej ekstraklasy: 2002 i 2005

wicemistrzyni WNBA z Connecticut Sun: 2005

dwukrotna uczestniczka meczu gwiazd ligi WNBA: 2003 i 2006

4-krotna wicemistrzyni Euroligi: Pool Getafe Madryt (1998), Lotos Gdynia (2002 i 2004),

ROS Casares Walencja (2007)

3. miejsce w Eurolidze koszykarek z Olimpią Poznań (1994)