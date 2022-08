Dream Team zachwycał świat, Polak pilnował porządku. "Palce między żebra, szturchańce, jak starcia kogutów"

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zych przez 18 lat był koszykarskim arbitrem, z czego ponad dekadę znajdował się w absolutnym topie w swoim fachu. Sędziował wszystkie najważniejsze zawody, a wisienką na torcie stał się dla niego finał igrzysk olimpijskich w 1992 roku. Mecz koszykarzy Stanów Zjednoczonych i Chorwacji, rozgrywany w Badalonie 8 sierpnia, oglądał wówczas cały świat.

Dream Team przyjechał po złoto

Dariusz Szarmach: Jaka jest pana pierwsza myśl, kiedy słyszy hasło Dream Team?

Wiesław Zych: Dla mnie to oczywiście niesamowite wspomnienia. Wtedy panowała opinia, że Dream Team przyjechał do Barcelony, by odzyskać dla ligi NBA złote medale igrzysk. W 1988 roku w Seulu najlepsza amerykańska drużyna akademicka przegrała ze Związkiem Radzieckim w półfinale. Trener USA John Thompson siedział po meczu przez dobre pół godziny z ręcznikiem na głowie i nie wiedział co się stało. Zawodnicy próbowali mu wyjaśnić, że jest po sprawie. Amerykanie nie chcieli więcej oglądać takich obrazków. Wiedzieli, że grają kosmiczną koszykówkę i chcieli to wszystkim udowodnić. Dlatego zrodził się Dream Team.

Jak pan zareagował, kiedy dowiedział się, że będzie sędziował finał igrzysk USA - Chorwacja?

Dowiedziałem się o tym w wiosce olimpijskiej. Pamiętam, że panowały wówczas straszne upały. Temperatury dochodziły do 40 stopni. Mieszkałem w pokoju z sędzią Viliamem Kollerem i na zmianę braliśmy prysznice. W tym klimacie przyszła do mnie informacja o nominacji na finał. Od razu byłem podwójnie zlany potem. Długo nie wychodziłem spod prysznica. Musiałem się schłodzić, nie wierząc w to, co się stało. Przyjazd Dream Teamu do Hiszpanii zdominował całe igrzyska. Koszykówka była kluczowym punktem programu. Każdy się tym interesował, a media mocno pompowały balon.

Czy tak samo denerwował się pan przed samym meczem, a może był to dla pana kolejny dzień w pracy?

Kiedy już ochłonąłem, to na pewno towarzyszyły mi jakieś emocje i nerwy. Traktowałem to ambicjonalnie, jako wyróżnienie dla mnie, ale także dla całej polskiej koszykówki. Nie chciałem zawieść oczekiwań. Kilka dni wcześniej sędziowałem mecz USA - Brazylia. Tam biegali ci sami zawodnicy po parkiecie, a Latynosi, z doskonałym strzelcem Oscarem Schmidtem, też mieli gorący temperament. Dobrze posędziowaliśmy tamten mecz z Kollerem i pomyślałem sobie: "masz już pewne doświadczenia, czego się boisz?". Ja już zresztą wcześniej miałem do czynienia z graczami NBA. W 1988 roku sędziowałem turniej McDonalds'a w Madrycie, kiedy po raz pierwszy do Europy przyjechali zawodowcy, czyli Boston Celtics. Z kolei w 1991 roku w Paryżu pracowałem na tej samej imprezie z udziałem Lakersów.

Źródło: Dimitri Iundt/Corbis/VCG/Getty Images Dream Team na najwyższym stopniu podium podczas igrzysk w Barcelonie w 1992 roku

Koszykarska demolka

Jak pan się przygotowywał pod kątem Amerykanów? Czy oglądał pan na wideo ich triki i zachowania meczowe?

Analizowałem grę wszystkich kolejnych drużyn. W gronie sędziów w wiosce olimpijskiej rozmawialiśmy oczywiście też na temat Amerykanów. Już na samym początku turnieju najwięcej emocji wzbudziła sytuacja, do jakiej doszło w trakcie meczu USA - Angola. Charles Barkley uderzył łokciem Coimbrę w klatkę piersiową. Powstała taka drobna bójka. A wszystko to stało się, kiedy mecz był już rozstrzygnięty. W jego trakcie była seria punktowa dla Amerykanów bodajże 46:1! Czyli koszykarska demolka. To się kłóciło, że z jednej strony niesympatyczne zachowanie, a z drugiej wspaniała gra. Na to trzeba było uważać, bo koszykarze USA mogli zareagować nerwowo, nawet kiedy bardzo wysoko prowadzili.

Oni nie odpuszczali nawet na sekundę.

Tyrali przez całe czterdzieści minut. Nie było żadnego folgowania czy przypadkowych zmian, by ktoś wszedł za zasługi. Byłem tym zdumiony. Wiele meczów sędziowałem, ale takiej dyscypliny wśród zawodników i takiej chemii, której ton nadawał "Magic" Johnson, to nigdy nie wiedziałem. To on robił tę atmosferę. Zbierał chłopaków w garść, uśmiechał się, a reszta była szalenie zmotywowana. Nie było czasu na relaks. Ten przychodził po meczu, kiedy wszyscy poklepywali się i mówili "dobra robota!".

Jakie były założenia sędziowskie przed meczem finałowym?

Razem z moim kanadyjskim partnerem ustaliliśmy, że dajemy koszykarzom pograć i nie bawimy się w jakieś detale. Założenia były takie, żeby nie przeszkadzać. Wiedzieliśmy, że zagrają zawodowcy, gwarantujący najwyższy poziom. My musieliśmy być niewidoczni i reagować tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych. Nie chcieliśmy dać plamy przed całym światem. To nie było miejsce, by wprowadzać jakieś wychowawcze metody wobec wybitnych koszykarzy, musztrować ich czy rozdawać przewinienia techniczne. Chcieliśmy za wszelką cenę uniknąć jakiś drastycznych sytuacji. Barkley to była beczka prochu, inne gwiazdy też mogły różnie zareagować. Kiedy z perspektywy 30 lat oglądam tamten mecz, to niewiele bym zmienił w mojej pracy.

Barkley i problemy

Nie wszystkich pułapek udało się jednak uniknąć. Już na samym początku meczu finałowego miał pan problemy. Przez Barkleya.

Pierwsza słowna wymiana między nami nastąpiła już podczas wcześniejszego spotkania USA - Brazylia, gdzie mu się wszystko nie podobało. Trzeba pamiętać, że w Europie były trochę inne zasady gry niż w NBA. Amerykanie musieli się ich nauczyć na obozie przygotowawczym w Monte Carlo. W finale gwizdnąłem Barkleyowi błąd kroków i zrobiła się zapalna sytuacja. Trochę się buntował i "sypnął" coś pod moim adresem. Ja to przemilczałem. Pomyślałem jednak, że bliżej końca meczu się odgryzę, żeby nie popsuć sobie humoru. Kiedy już było wiadomo, o co chodzi, to i ja go lekko "pozdrowiłem". Gwizdnąłem mu faul w spornej sytuacji. Był wściekły, ale zrozumiał przekaz. Barkley generalnie wszystkich prowokował, żuł gumę, szczypał rywali, coś tam gadał do każdego, kogo krył. Dlatego nie czułem się wyróżniony.

Potem spotkaliście się jeszcze raz. Czy tym razem było miło?

Na pewno nie obraził się. Rok później przyjechał do Monachium przy okazji turnieju McDonalds'a, kiedy grał w barwach Phoenix Suns. Były uprzejmości w stylu: "cześć, cześć, pamiętam ciebie z finału". Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, na którym mnie obejmuje. Pozostaliśmy umownymi przyjaciółmi.

Źródło: Archiwum prywatne Wiesława Zycha / FIBA Wiesław Zych i Charles Barkley podczas turnieju McDonald's w 1993 roku

Tuż przed finałem igrzysk udało się panu zrobić także zdjęcie z "Magikiem". To chyba nie było łatwe?

Fotografię zawdzięczam małżonce, Małgorzacie. Szybko przetłumaczyła hiszpańskiej ochronie: "tam jest mój mąż, a on dał mi zadanie, że mam zrobić zdjęcie!". I zrobiła je prywatnym aparatem. "Magic" w swoim stylu uśmiechnął się, powiedział "cześć, sędzio" i zapozował. To było tuż meczem i podrzutem piłki. "Magic" był kapitanem Amerykanów, dostałem od niego koszulkę, czapeczkę, uścisk dłoni. W tamtym momencie atmosfera na hali była podniosła. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że dzieje się coś wyjątkowego, historycznego.

Źródło: Archiwum prywatne Wiesława Zycha Wiesław Zych i Magic Johnson przed finałem igrzysk w Barcelonie

Starcie Jordan - Petrović

Niekwestionowaną, największą gwiazdą był wówczas Michael Jordan. Jak się na boisku współpracowało z tym legendarnym koszykarzem?

On nie szukał żadnych zaczepek z sędziami. W ogóle starał się rozmijać z nami wzrokiem. Raczej wszystko mu się udawało, a prezentował kosmiczne zagrania. Jordan nie był jednak grzeczniakiem. Dał temu dowód podczas finału, w starciach z gwiazdorem Chorwatów Drażenem Petroviciem. Tam leciały iskry. Wymiany zdań między tymi graczami nie nadawały się do publikacji. To był bezwzględny trash talking. Ale my założyliśmy, że dopóki to nie przekracza ogólnie przyjętych reguł, to nie będziemy ingerować. A niech sobie gadają. Takie uszczypliwości czy pyskówki były w NBA na porządku dziennym.

Jordan kontra Petrović to była największa konfrontacja tych igrzysk. "Air" ostatecznie rzucił 22 punkty, a jego rywal o dwa więcej. Jak z boku oglądało się tę rywalizację?

Oni grali dla swoich reprezentacji, ale jednocześnie to była ich personalna rozgrywka. Trzeba pamiętać, że Petrović miał wówczas opinię jednego z najlepszych graczy NBA. Zaliczył świetny sezon w New Jersey Nets. Najwyraźniej obaj panowie mieli własne porachunki i chcieli sobie coś udowodnić. Z tego urodziła się fantastyczna rywalizacja strzelecka.

Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0 Bez Jordana nie byłoby Dream Teamu

Czy Amerykanie bardzo starali się wyprowadzić Chorwatów z równowagi?

Tych prowokacji było sporo. Były tzw. noski, czyli przykładali swoje twarze do twarzy rywali. Wyglądało to jak starcia kogutów. Do tego jakieś palce między żebra, szturchańce, wystawianie kolana, kiedy nikt nie widział. To wszystko okraszone było słownymi komentarzami. Oni to mieli wkalkulowane. Amerykanie myśleli: "jesteśmy wielcy, przyjechaliśmy tu wykonać robotę i nikt nam w tym momencie nie powinien przeszkadzać". Chorwaci próbowali, ale nie starczyło im mocy.

Wspominał pan uśmiechniętego "Magika". Którzy amerykańscy koszykarze dali się jeszcze lubić?

Kilku graczy prezentowało fantastyczne zachowanie w sędziowanych przeze mnie meczach. Pod tym względem zapamiętałem Davida Robinsona, Scottiego Pippena, Clyde'a Drexlera, Karla Malone'a czy Johna Stocktona. Z nimi nie trzeba było robić groźnej miny. Czasami wystarczał po prostu uśmiech.

Od strony sportowej finał stał na doskonałym poziomie i był niezwykle ciekawym widowiskiem dla fanów. Tym bardziej że Chorwaci stawili opór.

Wiedzieliśmy, że to będzie znakomity mecz. Panowała opinia, że doskonali Petrović, Toni Kukoc, Dino Radja i spółka tanio skóry nie sprzedadzą. Faktycznie, po kilkunastu minutach mecz był ciągle na styku. Nikt nie chciał odpuścić. Wszyscy walczyli bardzo ambitnie. Obie strony w ataku prezentowały świetną skuteczność i fantastyczne zagrania ponad koszem. W obronie gra była fizyczna, znacznie bardziej niż dzisiaj. Mocno pracowały ręce, łokcie, biodra. Respektowaliśmy przepisy, ale nie chcieliśmy ciągle gwizdać, bo ucierpiałoby widowisko. Amerykanie i Chorwaci zgodzili się na pewne warunki. Przyjechali do Badalony, by pokazać światu wszystko, co najlepsze. To było wspaniałe koszykarskie widowisko.

Źródło: Archiwum prywatne Wiesława Zycha Protokół meczowy finału IO 92 USA - Chorwacja

Piłka na pamiątkę

Pan po finale zachował dla siebie cenną pamiątkę, czyli piłkę meczową. Jak się panu udało ją zdobyć?

Była taka moda wśród sędziów, że po finałach arbiter, który miał na koniec meczu piłkę, zachowywał ją na pamiątkę. Tu było jasne, że po ostatnim gwizdku ona do mnie nie trafi. W przerwie meczu powiedziałem więc koledze z Kanady, że skoro mam tę piłkę, to ją zabieram. Schowałem ją do torby. Na drugą połowę wyszedłem już z następną piłką, którą wyciągnąłem z koszyka. Stockton jako ostatni nią kozłował i zarekwirował dla swojej ekipy. To była wielka pamiątka. Piłkę i protokół meczowy po latach przekazałem do Polskiego Związku Koszykówki. Następnie trafiły one do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bardzo się z tego cieszę.

Po igrzyskach był pan zapraszany przez kolejne miasta i instytucje, ale wszyscy mieli pewien warunek.

Każdy prosił, żebym był z tą piłką. Wszyscy mieli już na to swój plan. Spiker zawsze zapowiadał: "to jest właśnie piłka, którą o złoty medal igrzysk grał Jordan, 'Magic', Barkley, Petrović i inni". Był 1992 rok, a w Polsce zapanował wielki boom na koszykówkę NBA.

Dream Team miał wpływ na rozwój dyscypliny na całym świecie. Ich przybycie do Barcelony działało wtedy na wyobraźnię wszystkich w wiosce olimpijskiej?

Na pewno. Pamiętajmy, że oni nie mieszkali w wiosce olimpijskiej, tylko w pięciogwiazdkowym hotelu Ambasador. Przylecieli z rodzinami i w sumie cała ich ekipa liczyła blisko 300 osób. Na ceremonii otwarcia igrzysk szli jako ostatni, ze względów bezpieczeństwa. Każdego dnia nie ruszali się bez ochrony, podróżowali z asystą helikoptera. Nazywaliśmy ich "amerykańskim bankiem", bo wartość ich kontraktów 30 lat temu przekraczała 150 milionów dolarów rocznie. To był inny, niesamowity świat. Poza tym oni przecież w międzyczasie bawili się w klubach czy grali do późna w karty przy piwku. Trener Chuck Daly dawał im absolutnie wolną rękę i wierzył, że będą się dobrze zachowywać. Faktycznie, okazywali się zdyscyplinowani i na drugi dzień gotowi do pracy. Pewną rysą na wizerunku były docierające do nas informacje, że oni nie podlegali kontroli antydopingowej i mieli pod tym względem ulgowo. Taki był jednak podobno warunek NBA.

Czy zdarza się panu czasami oglądać tamten finałowy mecz? Co pan wówczas czuje?

Kilka razy go widziałem. Mecz można znaleźć w internecie. Na pewno oglądam go z sentymentem i rozrzewnieniem. Mam w rodzinie akurat dorastających młodzieńców, którzy chcą być w przyszłości najlepszymi koszykarzami na świecie. To im pokazuję, komu dziadek kiedyś sędziował.