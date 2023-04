Recydywista na parkiecie NBA. Zapłacił już niemal 1,3 miliona dolarów, znów został zawieszony

W jednej z akcji ostatniej kwarty poniedziałkowego meczu Sabonis złapał za nogę Greena, a ten w rewanżu mocno go nadepnął. Parkiet opuścił błyskawicznie, bo sędziowie orzekli niesportowy faul drugiego stopnia.



Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023





- Po raz kolejny złapano mnie za nogę, po raz drugi. Sędziowie to przecież widzą. Muszę gdzieś postawić stopę, nie jestem najbardziej wygimnastykowaną osobą, nie jestem w stanie tak się rozciągnąć. Mogłem jedynie wykonać taki krok po tym, jak już wyciągnąłem nogę. Wyszło jak wyszło. Sędziowie tłumaczyli, że wyleciałem, bo nadepnąłem na niego za mocno - mówił poirytowany Green na pomeczowej konferencji.

Długa lista kar

Dobę po tamtych wydarzeniach komisja ligi wyceniła zachowanie gracza Warriors na jedno spotkanie zawieszenia. Green nie zagra zatem w trzeciej konfrontacji z Kings. A to może okazać się gigantycznym problemem, bo już teraz mistrzowie NBA przegrywają w serii 0-2.

W oświadczeniu ligi podkreślono, że zawieszenie jest częściowo oparte na "historii niesportowych zachowań" Greena.

Odpoczynek od gry za boiskowe wybryki nie jest dla Amerykanina niczym nowym. Wcześniej odbywał już podobne kary trzykrotnie. Płacił też potężne kary finansowe, które wyniosły łącznie prawie 1,3 miliona dolarów.

W 147 meczach play-off, w których wziął udział, popełnił sześć fauli niesportowych i 27 technicznych. W bieżącym sezonie z 17 technicznymi na koncie zajmuje trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji. Był w niej "najlepszy" w 2018 roku, kiedy popełnił ich 23.

Green, mimo wybuchowego charakteru, jest jednym z ulubionych zawodników polskiego jedynaka w NBA, Jeremy'ego Sochana. - Gramy z Warriors, którzy mają bardzo dobry zespół. Gra tam Draymond Green, którego ja bardzo lubię i cenię. Myślę, że gram podobnie do niego. Bronię i robię dużo różnych rzeczy na parkiecie, tak jak on. Szanuję Draymonda i Warriors, ale też cieszę się na ten pojedynek. - mówił swego czasu koszykarz San Antonio Spurs.

Źródło: Getty Images Draymond Green jest koszykarzem Golden State Warriors

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy play off w koszykarskiej lidze NBA:



Konferencja Wschodnia



Boston Celtics - Atlanta Hawks 119:106

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Celtics)



Cleveland Cavaliers - New York Knicks 107:90

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)



Konferencja Zachodnia



Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 123:109

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)