Jak gwiazda z gwiazdą. Wyjątkowe zdjęcie Sochana i Mbappe z draftu NBA

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Jeremy Sochan zagra w NBA

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

