Dirk Nowitzki doceniony przez FIBA. "Idealna osoba na to stanowisko"

Tym samym Niemiec został członkiem zarządu FIBA, a jego kadencja będzie trwać w latach 2019-2023.

Jedyny taki gracz

Urodzony w Wuerzburgu 40-latek jest jedynym graczem w historii NBA, który przez 21 sezonów reprezentował barwy jednego klubu – właśnie Mavericks. Przez 20 lat występował w Los Angeles Lakers Kobe Bryant.

- Dirk jest jednym z największych graczy w historii. Cieszy się ogromnym szacunkiem na całym świecie. Jego wyjątkowa kariera w NBA i reprezentacji daje mu wielką wiedzę i doświadczenie. To sprawia, że jest idealną osobą na tym stanowisku - powiedział sekretarz generalny FIBA Andreas Zagklis.

W 2011 roku poprowadził Dallas do mistrzostwa i został najbardziej wartościowym graczem (MVP) finałowej serii. 14-krotnie uczestniczył w Meczu Gwiazd, a na liście strzelców wszech czasów zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 31 560 punktów. Jest jedynym zawodnikiem spoza USA, który przekroczył granicę 30 000 punktów. W reprezentacji Niemiec zdobył brąz mistrzostw świata w 2002 roku i srebro mistrzostw Europy w 2005. W obydwu tych turniejach był wybierany MVP.