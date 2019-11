Przedawkował żelki w samolocie. Mecz oglądał z ławki

Show Damiana Lillarda. Jeden mecz, dwa rekordy Genialny mecz... czytaj dalej » Jak wynika z informacji przekazanej przez Slatera za pośrednictwem Twittera, Waiters miał zasłabnąć na pokładzie samolotu lecącego w czwartek z Phoenix do Los Angeles. Miami Heat grali tam dzień później z Lakers (80:95).

Zemdlał po wylądowaniu

"Potwierdziłem, że zawodnikiem, który miał problemy zdrowotne w samolocie jest Dion Waiters. Z informacji moich źródeł wynika, że Waiters przedawkował żelki i zemdlał już po wylądowaniu" - napisał dziennikarz.

Wszystko brzmi nieco absurdalnie, ale faktem jest, że Waiters nie znalazł się w kadrze Heat na piątkowe spotkanie. Oficjalnym powodem absencji była choroba.

Jak dotąd ani klub, ani sam Waiters nie potwierdzili informacji przekazanych przez Slatera.



UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I’ve confirmed.



Waiters overdosed on “gummies,” sources say, and was passed out when plane landed.



He had a seizure when he was finally woken up, I’m told.



Waiters was listed out tonight (illness) — Andy Slater (@AndySlater) November 9, 2019





To nie pierwszy raz, kiedy o Waitersie robi się głośno i niestety kolejny raz zdarza się to w związku z jego pozaboiskowymi przygodami. Pod koniec października Heat zawiesili go na jeden mecz po tym, jak dopuścił się "zachowania działającego na szkodę drużyny".