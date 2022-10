Poważna choroba legendy NBA. Rozpoczął leczenie

"Globalny ambasador NBA i członek Koszykarskiej Galerii Sław Dikembe Mutombo jest w trakcie leczenia guza mózgu. Ma zapewnioną najlepszą opiekę ze strony zespołu specjalistów i jest w świetnym humorze na początku leczenia" - napisano w oświadczeniu wydanym przez NBA.

"Dikembe i jego rodzina proszą o prywatność w tym czasie, aby mogli skupić się na opiece nad nim. Są wdzięczni za waszą modlitwę i życzenia" - można przeczytać w komunikacie.



Dikembe Mutombo legendą NBA

Najlepiej opłacane maskotki, grecki wybryk natury i polski rodzynek. Abecadło NBA Rusza NBA, czyli... czytaj dalej » Mutombo urodził się w 1966 roku w Kinszasie. W NBA spędził 18 sezonów, reprezentując barwy takich klubów jak Denver Nuggets, Atalanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks oraz Houston Rockets. Karierę zakończył w 2009 roku.

Najbliżej triumfu w lidze był w 2001 roku, kiedy z ekipą z Filadelfii dotarł do wielkiego finału. W nim lepsi okazali się koszykarze San Antonio Spurs.

Co ciekawe, Kongijczyk do dziś jest drugim najlepszym zawodnikiem pod względem bloków w lidze (za Hakeemem Olajuwonem).

Jako pierwszy gracz w historii NBA aż czterokrotnie został uznany najlepszym obrońcą sezonu. W meczu gwiazd NBA wystąpił aż ośmiokrotnie.