Kosztowny rzut długopisem. Kara dla koszykarza NBA

W poniedziałek koszykarze z Detroit walczyli we własnej hali z ekipą Pelikanów. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Gdy z trudnej pozycji trafił Nicolo Melli, przyjezdni prowadzili 113:107. Do końca pozostawało 37 sekund.



Trzeba było reagować. Trener Pistons Dwane Casey poprosił o czas. Jego zawodnicy, w tym Rose, podeszli do ławki rezerwowych. Rozgrywający z Detroit był tak bardzo zdenerwowany, że uspokajać próbował go jeden z asystentów szkoleniowca, Sean Sweeney. Wszystko na nic.

Rose zapłaci za rzut

Rose chwycił za długopis leżący na stojącym obok stoliku i cisnął nim przed siebie. Na szczęście nikogo nie trafił.

We wtorek okazało się, że za utratę panowania nad sobą będzie musiał zapłacić 25 tysięcy dolarów kary, nałożonej przez władze ligi.



Pistons ostatecznie przegrali 110:117. Rose zdobył 23 punkty, miał też osiem asyst.