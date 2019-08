"Dopilnuję, żeby wpakować kulę w twoją głowę". Koszykarz NBA ma problemy

Portal TMZ opublikował fragment rozmowy telefonicznej. Według Christy West głos mężczyzny należy do Cousinsa, jej byłego chłopaka. Siedem lat temu przyszedł na świat ich syn.



"Poproszę cię o to raz jeszcze, zanim przejdę na inny poziom" - słychać męski głos. Prośba dotoczyła tego, żeby chłopiec podszedł do telefonu. West odmówiła, a następnie usłyszała: "Dopilnuję, żeby wpakować kulę w twoją piep***ną głowę".



Tu nagranie się urywa. Jak wynika z dokumentów sądowych, do których dotarł tmz.com, kobieta zeznała, że Cousins groził jej śmiercią, mówiąc, że "nawet nie będzie musiał brudzić sobie rąk".

Konflikt o ślub

Rzecznik policji w Mobile w stanie Alabama, cytowany przez tmz.com, poinformował, że wszczęto dochodzenie w tej sprawie.



Cousinsowi ponoć zależało, żeby syn pojawił się na jego ślubie z Morgan Lang, z którą jest związany od kilku lat. Matka nie wyraziła zgody, a do rozmowy między nią a koszykarzem miało dojść dzień przed ceremonią.

Ostatecznie, według gazety "Lexington Herald-Leader", dziecko nie pojawiło się na ślubie.



Na doniesienia zareagował klub zawodnika. "Jesteśmy świadomi oskarżeń dotyczących DeMarcusa Cousinsa. Oczywiście traktujemy je poważnie. Zbieramy na ten temat informacje" - brzmiało oświadczenie Los Angeles Lakers.



Dochodzenie rozpoczęły również władze ligi NBA. Jeśli wina Cousinsa zostanie udowodniona, może grozić mu kara finansowa lub zawieszenie w rozgrywkach.

Źródło: Getty Images DeMarcus Cousins obecnie leczy kontuzję

Leczy kontuzję

29-letni środkowy, który w lipcu dołączył do ekipy Jeziorowców, leczy obecnie poważną kontuzję kolana. Z tego powodu sezon 2019/2020 ma raczej z głowy.



Cousins w przeszłości występował m.in. w Golden State Warriors oraz w New Orleans Pelicans. Wielokrotnie brał udział w Meczach Gwiazd NBA. Z amerykańską kadrą wywalczył mistrzostwo olimpijskie (2016) i świata (2014).