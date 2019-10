25 meczów dyskwalifikacji dla wschodzącej gwiazdy NBA. "Niezamierzony błąd"

Szaleństwo i 263 punkty na otwarcie nowego domu Warriors Od wysokiej... czytaj dalej » W tym tygodniu w najlepszej koszykarskiej lidze świata ruszył nowy sezon. W pierwszym spotkaniu ekipa z Arizony odniosła zwycięstwo nad Sacramento Kings 124:95, a jednym z liderów był właśnie urodzony na Bahamach Ayton. Zdobył 18 punktów, miał 11 zbiórek i cztery bloki.

Długo w kolejnym spotkaniu nie wystąpi.

Szybko przeprosił

"Chciałbym przeprosić moją rodzinę, klub, kolegów z drużyny, sponsorów i kibiców. To był niezamierzony błąd. Nie byłem świadomy tego, że taką substancję wprowadzam do swojego organizmu. Mam nadzieję, że dzięki odwołaniu, jakie zamierzam złożyć, moja kara zostanie skrócona" - napisał w specjalnie wydanym komunikacie zawodnik.

U Aytona wykryto obecność diuretyku. To lek moczopędny, zakazany przez ligę NBA, ponieważ może maskować używanie środków dopingujących.



Jeśli kara zostanie utrzymana, to Ayton do gry wróci dopiero 17 grudnia, na mecz z Denver Nuggets.