Były trener Cleveland Cavaliers poważnie chory. "Postanowiłem nie poddawać się i walczyć"

"Kilka miesięcy temu lekarze zdiagnozowali u mnie stwardnienie rozsiane. Usłyszawszy tę wiadomość przeżyłem szok. Postanowiłem jednak nie poddawać się i walczyć z chorobą" - napisał Blatt pracujący w Olympiakosie od 2018 roku.

Urodzony w Bostonie, ukończył uniwersytet w Princeton, specjalizując się w literaturze angielskiej.

Karierę zawodniczą rozpoczął w 1981 roku, natomiast trenerską dwanaście lat później. W 1981 roku wyemigrował do Izraela.

Długa jest lista klubów korzystających z jego wiedzy. Znajdują się na niej m.in. Maccabi Tel Awiw, Dynamo St. Petersburg, Benetton Treviso, Aris Saloniki czy też klub NBA Cleveland Cavaliers, w którym pracował w latach 2014-2016. W sezonie 2014/2015 prowadzeni przez niego Kawalerzyści doszli do finału ligi, przegrywając jednak w nim 2-4 z Golden State Warriors.

Wcześniej, w latach 2006-2012, prowadził reprezentację Rosji, z którą zdobył mistrzostwo Europy w 2007 roku oraz brązowy medal igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Jest jedynym zagranicznym szkoleniowcem, którego uhonorowano tytułem Zasłużonego Trenera Rosji.

W 2014 roku został trenerem roku w Europie.