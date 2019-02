Oddali zawodnika w trakcie meczu, w którym grał. LeBron James zdumiony

Dallas oddało do Sacramento Kings swojego podstawowego silnego skrzydłowego Harrisona Barnesa, pozbywając się z listy płac sowicie wynagradzanego zawodnika (ponad 24 mln dolarów za sezon) i robiąc miejsce dla tzw. wolnego agenta, czyli którąś z gwiazd, którą będzie można zatrudnić po sezonie. W zamian klub z Teksasu pozyskał Justina Jacksona i Zacha Randolpha.

Niby wszystko w porządku, oddawać i wymieniać w NBA każdy może. Sęk w tym, że informacja o transferze Barnesa przedostała się do opinii publicznej w trakcie środowego meczu. Dallas grało z Charlotte Hornets, a koszykarz wyszedł na parkiet w podstawowej piątce.

Źródło: Instagram O transakcji z udziałem Barnesa kibice dowiedzieli się w trakcie meczu Dallas

Zdziwieni byli komentatorzy transmitowanego spotkania. Na chwilę jakby oniemieli, gdy ich oczom ukazało się doniesienie o ruchu na linii Mavs - Kings. W tym samym czasie kamera pokazała bohatera transferu. Barnes akurat odpoczywał na ławce, nie wyglądał na zadowolonego. Niewykluczone, że do niego również dotarło, jaka czeka go przyszłość.

Zdziwiony okolicznościami wymiany był LeBron James, gwiazda ligi i od tego sezonu koszykarz Los Angeles Lakers.

"Czyli to spoko, bo chcą dla swojego klubu jak najlepiej? Wymieniają swojego zawodnika, w trakcie meczu, w którym on gra, kiedy nie ma o tym zielonego pojęcia" - bulwersował się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Nie chodzi o to, kto go wytransferował, bo wiem, że to jest biznes i musisz robić to, co jest dla ciebie najlepsze. Chciałbym jednak, aby ta narracja się zmieniła. Kiedy zawodnik chce transferu, czy opuszcza klub, to mówi się, że jest samolubny albo niewdzięczny. Ale kiedy to klub go wymienia czy zwalnia, to już jest w porządku, bo oni robią to, co jest dla nich najlepsze. Bądźmy szczerzy, obie te sytuacje należy nazwać tak samo" - dodał James.

Podziękował

Barnes grał dla Mavericks 2,5 roku. W tym sezonie rzuca średnio 17,8 punktu i notuje 4,3 zbiórki na mecz. W spotkaniu z Charlotte zdobył 10 punktów i miał 3 zbiórki.

Parę godzin później potwierdził, że przenosi się do Sacramento. Zachował się z klasą. Podziękował władzom dotychczasowego klubu i kibicom. "Przede mną nowy rozdział. Jestem podekscytowany" - ogłosił.

Okno transferowe w NBA zamyka się w czwartek przed północą polskiego czasu.

Źródło: Newspix Barnes (z prawej) przechodzi do Sacramento Kings

Wyniki środowych meczów:

Brooklyn Nets - Denver Nuggets 135:130

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 120:125

Milwaukee Bucks - Washington Wizards 148:129

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 99:93

Utah Jazz - Phoenix Suns 116:88

Sacramento Kings - Houston Rockets 101:127

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 141:102