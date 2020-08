Kosmiczne rzucanie w Orlando. Efektowny powrót Rakiet

Po dwóch kwartach było 85:75 dla Dallas, co oznaczało rekord punktowy, jeśli chodzi o wynik meczu do przerwy. Zaraz po rozpoczęciu czwartej kwarty Mavericks mieli już 13-punktową przewagę, a 45 sekund przed jej zakończeniem siedmiopunktową. Mimo to Rakietom udało się doprowadzić do dogrywki. Zaczęli od klęczenia. Bohaterem ten, od którego zaczęły się zakażenia Skoszarowana na... czytaj dalej »

Harden lepszy od Doncica



Lider drużyny z Houston James Harden przy stanie 139:137 spudłował drugi z rzutów wolnych, ale na 3,3 s przed końcową syreną dobitkę zaliczył Robert Covington.

- Nie chciałem nie trafić w tej próbie, ale wyszło na to, że było to pudło idealne - cieszył się po meczu Harden, zdobywca 49 punktów.

Wiodącego prym wśród Rakiet słynnego brodacza w dodatkowej części spotkania także wsparł Covington. Na niespełna 1,5 minuty przed jej końcem trafił rzut z dystansu. Wcześniejszych osiem takich szans zmarnował. Harden dołożył do swojego dorobku tego dnia też dziewięć zbiórek i osiem asyst. Skończyło się wygraną Houston 153:149.



Gorycz bolesnej porażki musiał przełknąć Luka Doncic. Słoweniec zaliczył 15. w karierze tzw. triple-double - 28 pkt., 13 zbiórek i 10 asyst - ale nie uchroniło to jego drużyny przed porażką.

Źródło: gettyimages.com Doncic w swoim stylu

Grek wyrównał swój rekord

Dobry występ zaliczył w piątek Giannis Antetokounmpo, który z kolei popisał się tzw. double-double. Zdobył 36 "oczek" i miał 15 zbiórek, a jego zespół Milwaukee Bucks wygrał z Boston Celtics 119:112. Grek po raz 19. z rzędu zakończył mecz z dwucyfrowym dorobkiem w dwóch elementach, wyrównując w ten sposób najdłuższą pod tym względem serię w NBA. Autorem poprzedniej także był on, a ustanowił ją w ubiegłym roku - między 24 października i 29 listopada.



W piątek do dogrywki doszło w dwóch meczach. W drugim z nich zawodnicy Portland Trail Blazers pokonali Memphis Grizzlies 140:135. W zespole triumfatorów CJ McCollum zgromadził 33 punkty, a Damian Lillard - 29. Wygnali go z kraju, nazwali terrorystą. Pan "Wolność" walczy dalej Odebrano mu... czytaj dalej »

Play offy już za pół miesiąca

Rywalizacja w NBA została wznowiona po przerwie związanej z pandemią koronawirusa w czwartek. Spotkania rozgrywane są przy pustych trybunach w Disney Worldzie w Orlando, gdzie skoszarowane są wszystkie drużyny.

Po sześć zespołów na Wschodzie: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors (mistrz), Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers oraz na Zachodzie: LA Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets jest już pewnych udziału w play off.



Pozostałe 10 ekip: Brooklyn Nets, Orlando Magic, Washington Wizards (Wschód) oraz Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings i San Antonio Spurs walczyć będzie o to prawo. Po dokończeniu sezonu regularnego (każda drużyna zagra osiem meczów) przewidziano baraże o ósmą lokatę w obydwu konferencjach, jeśli różnica zwycięstw między ósmym a dziewiątym zespołem będzie mniejsza niż cztery.



Play off rozpocznie się w tzw. "bańce" 17 sierpnia, a mistrz zostanie wyłoniony w przypadku dogrania sezonu do końca najpóźniej 12 października – wówczas ma się odbyć ewentualny siódmy mecz wielkiego finału.

Wyniki piątkowych meczów NBA:

Brooklyn Nets - Orlando Magic 118:128

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 140:135 (po dogrywce)

Washington Wizards - Phoenix Suns 112:125

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 119:112

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 129:120

Dallas Mavericks - Houston Rockets 149:153 (po dogrywce)