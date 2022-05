Wojownicy się nie zatrzymują. Tylko jeden mecz dzieli ich od finału NBA

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

Zespół trenera Steve'a Kerra w wielkim finale uczestniczył w pięciu kolejnych latach (2015-2019), trzykrotnie zdobywając mistrzostwo. Później z racji kłopotów zdrowotnych podstawowych zawodników i przebudowy składu przyszły dwa słabsze sezony i to na tyle, że Wojowników zabrakło w play off. Teraz drużyna stanowiąca mieszankę doświadczenia i młodości znowu błyszczy.

W niedzielę pierwszoplanowymi postaciami w ekipie z Kalifornii byli Stephen Curry - 31 punktów, 11 asyst i pięć zbiórek oraz Andrew Wiggins - 27 pkt (rekord kariery w play off), 11 zbiórek i trzy asysty.

- Przypomina mi Dominique'a Wilkinsa - powiedział po jednym z efektownych wsadów o 27-letnim skrzydłowym z Kanady kolega z zespołu Klay Thompson, nawiązując do lubującego się w podobnych zagraniach byłego gwiazdora NBA.

Doncic bezradny

Warriors w trzeciej kwarcie wypracowali 12-punktową przewagę, ale w ostatniej odsłonie miejscowi kilka razy zbliżyli się na sześć-siedem "oczek". Wtedy jednak rzutami za trzy punkty sytuację opanowywali Thompson bądź Jordan Poole.

- Przyjechaliśmy tutaj rozpędzeni i wykorzystaliśmy to. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale trzeba postawić kropkę nad i - zauważył szkoleniowiec zwycięzców.



ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT pic.twitter.com/p18kLhcf1p — NBA (@NBA) May 23, 2022





Gospodarzom, którzy w półfinale konferencji wyeliminowali najlepszych w lidze w sezonie zasadniczym Phoenix Suns, nie pomogło 40 punktów Słoweńca Luki Doncica. Rezerwowy Spencer Dinwiddie powiększył dorobek "Mavs" o 26 pkt.

- Ta drużyna dopiero zaczyna swoją podróż. Wiem, że przed sezonem moi chłopcy widzieli się mistrzami, oczywiście trochę żartując, ale żaden z nich nie był w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Dla nich, dla klubu to ważniejsze niż ten jeden mecz czy ta jedna seria - ocenił trener Mavericks Jason Kidd.

Czwarty pojedynek w tej parze zaplanowany jest na wtorek.

W historii NBA jeszcze żadnej drużynie nie udało się odwrócić losów rywalizacji play off od stanu 0-3.



Three down. One to go. pic.twitter.com/S9Myixm5t5 — Golden State Warriors (@warriors) May 23, 2022





Wynik niedzielnego meczu finału Konferencji Zachodniej koszykarskiej ligi NBA:

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 100:109

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-0 dla Warriors)