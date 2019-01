Cztery punkty Gortata. Clippers przegrali z Pistons

Marcin Gortat, Edyta Górniak i lekcja historii z pierogami na talerzu. To polska noc w NBA to Pomysł Gortata. Jak nazywali go zaproszeni goście - naszego rodzynka w NBA.

Środkowy z Łodzi mecz rozpoczął w podstawowej piątce, a na parkiecie łącznie spędził 14 minut. Trafił dwa z czterech rzutów z gry. Jego dorobek uzupełniają cztery zbiórki i asysta. Popełnił też dwa faule.

Spotkanie lepiej zaczęli Pistons, którzy po pierwszej kwarcie wygrywali 37:24. Gospodarze mozolnie dążyli do odrobienia straty i cel osiągnęli na 4.45 min przed zakończeniem meczu. Remis utrzymał się jednak tylko przez 20 sekund. Ekipa z Detroit odzyskała prowadzenie i tym razem już go nie oddała.

Najlepszy w ich szeregach był Blake Griffin. 29-letni skrzydłowy karierę w NBA rozpoczął w Clippers, a do Pistons przeniósł się w styczniu ubiegłego roku. W meczu przeciwko swoim niedawnym kolegom zdobył 44 punkty. Solidne wsparcie zapewnił mu Andre Drummond - 20 pkt i 21 zbiórek.

Teraz czas na Pelikany

Wśród pokonanych najlepszy był Włoch Danilo Gallinari - 23 pkt. Rezerwowi Lou Williams i Montrezl Harrell dołożyli, odpowiednio, 22 i 21 pkt.

Koszykarze z "Miasta Aniołów" kolejny mecz rozegrają w poniedziałek - we własnej hali zmierzą się z New Orleans Pelicans (20-22).



the best of Blake Griffin's (26 PTS) big 1st half in LA! #DetroitBasketballpic.twitter.com/kmxTPUNkaI — NBA (@NBA) 12 stycznia 2019



Wyniki sobotnich meczów NBA:

Los Angeles Clippers - Detroit Pistons 104:109

Miami Heat - Memphis Grizzlies 112:108

Orlando Magic - Boston Celtics 105:103

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 110:106

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:112

Phoenix Suns - Denver Nuggets 102:93

Utah Jazz - Chicago Bulls 110:102

Sacramento Kings - Charlotte Hornets 104:97