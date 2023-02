Najpierw kopnięcie, później w ruch poszły pięści. Potężna bójka w NBA

Do skandalicznych scen doszpoło podczas meczu 1. Polskiej Ligi Futsalu pomiędzy KS-em Gniezno - FC10 Zgierz. Piłkarze obu zespołów pobili się między sobą.

Do niecodziennych scen doszło w trzeciej kwarcie czwartkowego meczu ligi NBA. Przy stanie 76:81 drogę do kosza próbował znaleźć Brooks, ale zablokował go Evan Mobley z Cavaliers. Brooks upadł na parkiet, a piłkę przejął Mitchell.

Koszykarz Cavs miał już zaczynać nową akcję, kiedy powalony w sportowej walce Brooks odwinął się mu ciosem w krocze. Uderzenie wyglądało na intencjonalne i tak też odebrał je Mitchell. Gdy pierwszy szok minął, zawodnik gospodarzy cisnął piłką w rywala. Jego wściekłość musiała być wielka. Zdążył rzucić piłką, nim z bólu opadł na parkiet.

Był to dopiero początek. Koszykarze rzucili się sobie do gardeł. W ruch poszły pięści.

Źródło: Getty Images Donovan Mitchell i Dillon Brooks rzucili się sobie do gardeł

Eskalacji konfliktu zapobiegli sędziowie, inni koszykarze i członkowie sztabów obu drużyn.



Spida and Dillon Brooks get CHIPPY pic.twitter.com/jGhYHa8VAS — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023





"Musiałem się bronić"

Choć trener Cavaliers JB Bickerstaff bronił swojego zawodnika, mówiąc, że reakcja Mitchella była uzasadniona, nie było innego wyjścia - za niesportowe zachowanie obaj wylecieli z boiska. Rzucenie piłki w przeciwnika w każdym przypadku skutkuje taką karą.

Takiego debiutanta w Spurs nie było od 25 lat. Sochan jak legenda NBA Jeremy Sochan... czytaj dalej » Koszykarz Cavs zwrócił uwagę na to, że nie był pierwszą ofiarą Brooksa.

- Taki po prostu jest. Spuszczam mu łomot od lat. Play-offy. Sezon regularny. I kiedy w końcu wychodzi mu jeden lepszy mecz, robi coś takiego. Nie ma miejsca na tego typu zachowania. Musiałem się bronić - powiedział Mitchell.

- Nie jestem pierwszy, którego spotkało coś takiego. NBA musi coś z tym zrobić - dodał koszykarz Cavs.

Na tym nie koniec

Dla jednego i drugiego czwartkowy mecz przedwcześnie się skończył, ale to z pewnością nie koniec konsekwencji dla nich. Teraz mogą spodziewać się kar finansowych od NBA.

W czwartkową noc Cavaliers wygrali 128:113, rewanżując się Grizzlies za porażkę na wyjeździe przed dwoma tygodniami.