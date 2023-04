Anwil Włocławek mistrzem Pucharu Europy FIBA

Co miał autor zagrania na myśli? 25 sekund do końca, prowadzenie, a zawodnik Bandirmy wyrzuca piłkę na aut.

W minioną środę Anwil postawił pierwszy krok w stronę największego sukcesu w historii polskiej koszykówki klubowej. Dotąd żadna z drużyn znad Wisły nie triumfowała w rozgrywkach kontynentalnych.

Do zwycięstwa 81:77 swoją dużą cegiełkę dołożyli wtedy kibice, którzy po brzegi wypełnili Halę Mistrzów, a gromkie śpiewy 3900 gardeł natchnęły Anwil do wygranej. Zaliczka przed rewanżem wielka nie była i to Cholet pozostawało faworytem do triumfu w rozgrywkach, ale w szeregach polskiej ekipy panowały bojowe nastroje.

Cały mecz niemal równo

Dwa zespoły z awansem do kolejnej rundy. Celtics szansy nie wykorzystali Phoenix Suns i... czytaj dalej » I widać to było od początku meczu rewanżowego. W wyrównanej pierwszej kwarcie to oni byli górą (20:18), a chwilę po wznowieniu trafili trójkę i mieli przewagę już pięciu punktów. Niestety, od tego momentu to gospodarze byli zdecydowanie skuteczniejsi na przerwę schodzili z prowadzeniem 42:37. W dwumeczu to oni byli o punkt bliżej szczęścia.

Po zmianie stron dwoma kolejnymi trójkami błysnął Victor Sanders i Anwil ponownie prowadził (48:47). Za chwilę do rodaka dołączył Amerykanin Phil Greene i on też cieszył się z trafienia zza łuku. Włocławianie trzymali wynik blisko remisu, a to było dla nich wodą na młyn.

Po trzech kwartach było 58:57 dla Anwilu, a ostatnie punkty przed syreną efektownym wsadem po wrzutce Kamila Łączyńskiego zdobył Luke Petrasek. Anwilowi brakowało 10 minut do pełni szczęścia, w zapasie miał łącznie pięć punktów.

Kiedy Sanders trafił za trzy punkty po koronkowej akcji całej drużyny, zrobiło się już 68:64. A pozostawało tylko sześć minut. Niestety minutę później już Cholet było o oczko z przodu. Odpowiedź? Wybitna - trójka Malika Williamsa (71:69).

Na 37 sekund przed końcem dwa rzuty wolne trafił Sanders (75:75) i trofeum było już na wyciągnięcie ręki. Ostatecznie Anwil już tego nie wypuścił. Wygrał 80:78. Tak pisze się historię.

Największe sukcesy polskich klubów w rozgrywkach europejskich:



Mężczyźni



1989/90 - Lech Poznań w najlepszej ósemce Pucharu Klubowych Mistrzów Europy (trener Wojciech

Krajewski)



1996/97 - półfinał Pucharu Koraca:

Mazowszanka Pruszków - Tofas Bursa 74:77, 76:90 (trener Wojciech Krajewski)



2001/02 - półfinał Pucharu Saporty:

Anwil Włocławek - Pamesa Walencja 65:77, 53:58 (trener Aleksandar Petrovic)



2002/03 - finał Pucharu Europy FIBA:

Prokom Trefl Sopot - Aris Saloniki 83:84 (trener Eugeniusz Kijewski)



2007/08 - turniej Final Eight Pucharu ULEB, ćwierćfinał:



PGE Turów Zgorzelec - Dynamo Moskwa 63:78 (trener Saso Filipovski)



2009/10 - ćwierćfinał Euroligi:

Asseco Prokom Gdynia - Olympiakos Piresu 1-3; 79:83, 73:90, 81:78, 70:86 (trener Tomas

Pacesas)



2020/21 - finał Pucharu Europy FIBA:

Arged BM Stal Slam Ostrów Wlkp. - Ironi Ness Ziona 74:82 (trener Igor Milicic)



2022/23 - Wygrany Puchar Europy FIBA:

Anwil Włocławek - Cholet Basket 81:77, 80:78 (trener Przemysław Frasunkiewicz)



Kobiety



1969/70 - finał Klubowego Pucharu Mistrzyń Krajowych:

Wisła Kraków - TTT Daugava Ryga 45:61, 42:59 (trener Ludwik Miętta)



1992/93 - finał Pucharu Ronchetti:

Olimpia Poznań - Lavezzini Parma 62:91, 70:71 (trener Tomasz Herkt)



2001/02 - finał Euroligi:

Lotos Gdynia - Olympic Valenciennes 72:78 (trener Krzysztof Koziorowicz)



2003/04 - finał Euroligi:

Lotos Gdynia - Olympic Valenciennes 69:93 (trener Krzysztof Koziorowicz)