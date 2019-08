Drzwi kadry zatrzaśnięte przed byłą gwiazdą NBA i trzykrotnym mistrzem olimpijskim

- Kocham Carmelo. Był bardzo dobrym graczem na arenie międzynarodowej i miał ogromny wkład w wyniki reprezentacji. Jednak obecnie jesteśmy w miejscu, w którym mógłby niepotrzebnie nas rozpraszać. Rozumiem motywy, które skłoniły go do złożenia tej propozycji. Próbuje się odbudować, ale myślę, że powinien to zrobić w NBA - powiedział Colangelo w wywiadzie dla "Sports Illustrated".

Anthony pozostaje bez klubu od 1 lutego. Ostatni sezon rozpoczynał w barwach Houston Rockets, jednak szybko okazało się, że nie potrafi pogodzić się z rolą zadaniowca i jego przygoda w zespole z Teksasu nie potrwa długo. Rozegrał zaledwie dziesięć spotkań i pod koniec stycznia został oddany do Chicago Bulls.

"Byki" nie miały jednak zamiaru korzystać z jego usług i wkrótce po transferze zwolniły z kontraktu. Wydawało się, że sięgnie po niego jeden z faworytów do tytułu lub zmagający się z problemami Los Angeles Lakers, gdzie występuje jego przyjaciel LeBron James. Tak się jednak nie stało i dziesięciokrotny uczestnik Meczów Gwiazd do dziś pozostaje bez klubu w NBA, choć zdecydowana większość wolnych agentów znalazła już zatrudnienie.

Zdaniem ekspertów problem Anthony'ego leży w jego ego. Skrzydłowy niemal przez całą karierę był najważniejszą postacią zespołów, które reprezentował, i u schyłku nie potrafił pogodzić się z mniejszą rolą czy brakiem miejsca w podstawowym składzie. Dał się również poznać jako zawodnik, który nie angażuje się w grę defensywną, a tego liga w dzisiejszych czasach nie wybacza.

Niechciany weteran

Wobec braku ofert z NBA były król strzelców ligi postanowił poszukać pomocy tam, gdzie zawsze czuł się potrzebny - w reprezentacji. Z kadrą Stanów Zjednoczonych czterokrotnie startował w igrzyskach olimpijskich. Sięgnął po brąz w Atenach w 2004 roku, a także po trzy złote medale: w Pekinie w 2008, Londynie w 2012 i Rio de Janeiro w 2016. Chciał udowodnić, że mimo braku wiary otoczenia nadal może być produktywnym graczem.

Jak zdradził dyrektor kadry USA Jerry Colangelo w rozmowie ze "Sports Illustrated", Anthony zgłosił chęć występów dla Stanów Zjednoczonych na mistrzostwach świata w Chinach. Drzwi reprezentacji zostały jednak zatrzaśnięte przed byłą gwiazdą ligi i to pomimo problemów z rekrutacją, z którymi zmaga się drużyna USA. Powołania odrzuciło już kilkunastu zawodników, w tym wszyscy czołowi gracze NBA. Nawet pierwszoroczniak Zion Williamson, który w najlepszej lidze świata nie zdążył jeszcze rozegrać żadnego meczu, zrezygnował z zaproszenia do kadry.

Anthony jest zdeterminowany, by wrócić do gry na najwyższym poziomie, jednak wszystko wskazuje na to, że jedyna droga prowadzi przez ligę.