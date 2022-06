Były koszykarz NBA nie żyje. Miał 25 lat

Nie żyje sędzia. Zaatakowali go piłkarze i kibice Tragedia na... czytaj dalej » Swanigan miał szansę na wielką karierę w najlepszej lidze świata. W 2017 roku Portland Trail Blazers wybrali go w pierwszej rundzie draftu (z numerem 26). To nie dziwi, biorąc pod uwagę renomę, jaką wyrobił sobie w lidze uniwersyteckiej.

Swanigan błyszczał w NCAA

Już w 2015 roku o talent z Indiany walczyły najlepsze zespoły NCAA. Początkowo Caleb związał się z Michigan, by ostatecznie zostać w domu i bronić barw Purdue Boilermakers. Szczególnie udany był dla niego drugi rok, gdy znalazł się w dziesiątce najlepszych graczy ligi i był finalistą wyścigu o nagrodę Karla Malone'a dla najlepszego silnego skrzydłowego całej ligi.

Po obfitującym w świetne występy sezonie trafił do NBA. Tam mierzący 206 cm Swanigan spędził trzy lata, broniąc barw Blazers i Sacramento Kings. Statystyk imponujących jednak nie miał. W 75 meczach notował średnio skromne 2,3 punktu i 2,9 zbiórki.

Koniec przygody z NBA nastąpił w 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 przerwano rozgrywki, a następnie Swanigan odmówił występów w bańce, którą władze ligi stworzyły w kompleksie Walta Disneya w Orlando.



We are heartbroken by the passing of former Trail Blazers player Caleb Swanigan. Our thoughts and prayers are with Caleb’s family, friends and all who loved him.



Rest In Peace, Biggie. pic.twitter.com/QxiGMZi5cg — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 21, 2022





Trudne dzieciństwo

Koszykarz nie miał łatwego życia. Jego matka, która musiała zapewnić godne życie sześciorgu rodzeństwa, nie mogła liczyć na pomoc uzależnionego od kokainy ojca. Z tego powodu większość dzieciństwa spędził w rodzinie zastępczej w Utah. Problemy finansowe sprawiły, że młody Caleb odżywiał się głównie śmieciowym jedzeniem. Mając 13 lat osiągnął wagę 180 kg. Dopiero koszykówka nakierowała go na właściwe tory.

Na początku 2021 roku Swanigana aresztowano za posiadanie marihuany i skazano na 180 dni prac społecznych. Poddał się wówczas leczeniu, które miało pomóc mu w walce z nałogami.