Buty sprzedane za rekordową kwotę 2,2 miliona dolarów

60 faktów na 60. urodziny. To trzeba wiedzieć o Michaelu Jordanie Michael Jordan... czytaj dalej » 2,2 miliony dolarów - za taką sumę zostały sprzedane buty, w których legendarny koszykarz wystąpił w finale ligi NBA w 1998 roku.To o 800 tysięcy więcej niż zapłacono w 2021 roku za obuwie tego sportowca z jego debiutanckiego sezonu.

Po meczu oddał buty chłopcu podającemu piłki

Charakterystyczne czarno-czerwone Air Jordany XIII amerykański gwiazdor założył na drugi mecz NBA Finals, w którym zdobył 37 punktów dla Chicago Bulls i doprowadził do remisu 1-1 w starciu z Utah Jazz. Niedługo później cieszył się z szóstego tytułu mistrzowskiego i szóstego wyróżnienia MVP finału.

Po zakończeniu spotkania Jordan zdjął buty, podpisał je i zgodnie z obietnicą oddał chłopcu podającemu piłki, który po jednym z treningów pomógł koszykarzowi znaleźć zaginioną kurtkę.

Do 60-letniego obecnie Jordana należy także rekord w kategorii ceny za sportową koszulkę - 10,1 mln dolarów we wrześniu 2022 roku.

Źródło: Getty Images W 1998 roku Jordan po raz szósty i ostatni został mistrzem NBA