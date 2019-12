Pudło za pudłem, najgorzej od 69 lat. "Występ zasługujący na wyśmianie"

Marzył o domu z fontannami, księdzem zostać nie chciał. Udało się Był sobie... czytaj dalej » Prób dwupunktowych Netsi wykonali 38. Rywala gonić próbowali rzutami za trzy, ale tu też nie błyszczeli - 13 celnych na 50. Ostatecznie ich skuteczność z gry wyniosła zaledwie 26,9 proc., co jest najsłabszym wynikiem w tym sezonie.



- To był występ zasługujący na wyśmianie - przyznał rozgrywający pokonanych Spencer Dinwiddie. On, jako jedyny w zespole, zdobył więcej niż 10 punktów - uzbierał ich 25.

19:18 w roku 1950

22 listopada roku 1950 drużyny Fort Wayne Pistons i Minneapolis Lakers miały po cztery celne próby gry, a ci pierwsi wygrali 19:18. Rzutów trzypunktowych wtedy nie było, nie obowiązywał też 24-sekundowy limit na zakończenie akcji.

Knicks to jedna z najgorszych ekip ligi, ale tak słabo dysponowanego rywala nawet ona zdołała pokonać. Do zwycięstwa poprowadził gości Julius Randle, który zdobył 33 punkty. Marcus Morris dołożył 22.



W czwartkowym meczu rozgrywanym w Dallas na parkiet wrócił zawodnik miejscowych Mavericks Luka Doncić. Słoweniec wyleczył już uraz stawu skokowego, do 24 punktów dołożył 10 zbiórek i osiem asyst, bardzo pomagając kolegom w pokonaniu San Antonio Spurs 102:98.



Wyniki czwartkowych meczów NBA:



Brooklyn Nets - New York Knicks 82:94

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 102:98

Detroit Pistons – Washington Wizards 132:102

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 97:110

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 121:115

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 104:105 (po dwóch dogrywkach)