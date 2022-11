Reuters: amerykańska koszykarka przeniesiona do kolonii karnej

We wtorek rozpoczęła się kolejna rozprawa Brittney Griner

We wtorek rozpoczęła się kolejna rozprawa Brittney Griner

We wtorek rozpoczęła się kolejna rozprawa Brittney Griner

Dwukrotna mistrzyni olimpijska, zawodniczka amerykańskiej ligi WNBA, która grała w Rosji poza sezonem ligowym, została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo 17 lutego z wkładami do e-papierosów zawierającymi olej haszyszowy. Prawnicy Griner nie tracą nadziei Wyrok... czytaj dalej »

Rosyjski sąd skazał Griner

Podczas procesu Griner przyznała się do winy, natomiast wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierzała łamać rosyjskiego prawa. Jej adwokaci argumentowali, że koszykarka nieumyślnie przywiozła ze sobą do Rosji wkłady z marihuaną i używała ich tylko do leczenia bólu spowodowanego obrażeniami sportowymi.

Podkreślali, że olejki znalazły się w jej bagażu z powodu pospiesznego pakowania się przed podróżą. Przedstawili także oświadczenie lekarza, który potwierdził, że przepisał zawodniczce marihuanę w celach medycznych.

Mimo to rosyjski sąd uznał, że Griner popełniła przestępstwo z premedytacją. 4 sierpnia skazano ją na dziewięć lat kolonii karnej. Koszykarka dodatkowo otrzymała grzywnę w wysokości miliona rubli, czyli około 76 tysięcy złotych.

25 października sąd odrzucił apelację w sprawie Amerykanki. Jej prawnicy domagali się uniewinnienia lub przynajmniej złagodzenia wymiaru kary.