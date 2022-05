Przedłużony areszt tymczasowy dla amerykańskiej gwiazdy koszykówki

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zdaniem amerykańskich władz Griner jest "niesprawiedliwie zatrzymana" przez Federację Rosyjską. Kilka dni temu rzecznik prasowy Departamentu Stanu zapewniał: - Rząd USA będzie kontynuował wysiłki, aby zapewnić odpowiednie wsparcie pani Griner.

Potwierdzono, że sprawę 31-letniej koszykarki ma nadzorować specjalny wysłannik zajmujący się amerykańskimi zakładnikami za granicą.

"Brittney Griner radzi sobie tak dobrze, jak można oczekiwać"

Miami Heat pierwszymi finalistami Świetny Jimmy... czytaj dalej » Zawodniczka UMMC Jekaterynburg, dwukrotna złota medalistka olimpijska i czterokrotna mistrzyni Euroligi trafiła do aresztu po tym, jak podczas kontroli na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo w jej bagażu znaleziono wkłady do e-papierosów, które miały zawierać płyn z olejkiem haszyszowym. Grozi jej od 5 do 10 lat więzienia.



Sąd w Moskwie miał rozpatrywać jej sprawę 19 maja. Ostatnio koszykarka została przesłuchana w obecności urzędnika konsularnego ambasady USA w Moskwie. Rzecznik Departamentu Stanu, Edward Price, powiedział, że amerykański urzędnik "był w stanie potwierdzić, że Brittney Griner radzi sobie tak dobrze, jak można oczekiwać w okolicznościach, które dają się opisać jako wyjątkowo trudne".



Do zatrzymania Amerykanki doszło jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy zawodniczka wracała z Nowego Jorku do rosyjskiego klubu UMMC, w którym występuje od 2015 roku.



Mimo agresji Rosji Waszyngton i Moskwa utrzymują "otwarte" kanały dyplomatyczne, a w ubiegłym miesiącu uzgodniono wymianę więźniów. Kilkanaście dni temu w Rosji uwolniono byłego żołnierza piechoty morskiej Trevora Reeda, skazanego na dziewięć lat więzienia za przemoc (napaść), w zamian za zatrzymanego przez amerykański wymiar sprawiedliwości pilota Konstantina Jaroszenkę, który odsiadywał w USA 20-letni wyrok za handel narkotykami. Rosja nadal przetrzymuje Paula Whelana, innego weterana amerykańskiej piechoty morskiej, który został skazany na 16 lat więzienia za szpiegostwo w 2020 roku.

Brittney Griner - sylwetka i sukcesy

Sprawą Griner od kilku tygodni żyje środowisko koszykarskie ligi WNBA. Na parkietach wszystkich 12 zespołów umieszczono specjalne naklejki z jej inicjałami oraz numer 42, z którym występowała w zespole Phoenix Mercury.



31-letnia zawodniczka barwy UMMC Jekaterynburg reprezentuje od 2015 roku. W tym czasie z uralskim zespołem czterokrotnie (2016, 2018-19, 2021) triumfowała w Eurolidze. W 2014 roku z Phoenix Mercury została mistrzynią WNBA. Jest mistrzynią olimpijską z 2016 i 2021 roku, także mistrzynią ligi akademickiej NCAA z roku 2012.