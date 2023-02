Niedawno opuściła rosyjskie więzienie, a teraz wróci na parkiet

08.12 Brittney Griner wraca do USA. Stany Zjednoczony doszły do porozumienia w sprawie wymiany więźniów z Rosją. Głos zabrał prezydent Joe Biden.

Kibice żyli sprawą Griner od 17 lutego zeszłego roku. To właśnie tamtego dnia dwukrotna mistrzyni olimpijska, zawodniczka WNBA, która grała w Rosji poza sezonem ligowym, została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo.

Przy koszykarce znaleziono wkłady do e-papierosów zawierające olej haszyszowy. Choć zawodniczka przyznała się do winy, to utrzymywała, że przewiozła je ze sobą nieumyślnie. Jednak tamtejszy sąd uznał, że popełniła przestępstwo z premedytacją, skazując ją na dziewięć lat kolonii karnej.

Wielki powrót do Phoenix

Griner szczęśliwie została uwolniona 8 grudnia zeszłego roku w ramach wymiany więźniów. Już wtedy przekonywała o chęci powrotu do WNBA.

- Zamierzam grać dla Phoenix Mercury w tym sezonie i nie mogę się doczekać, by oficjalnie to potwierdzić - podkreśliła pod koniec 2022 roku, mówiąc o zespole, w którym - z krótkimi przerwami - występuje już dziesięć lat.

Amerykańskie media, powołując się na swoje źródła, nie mają wątpliwości, że to właśnie klub z Arizony będzie nowym pracodawcą Griner. W ostatnim sezonie w jego barwach, w 2021 roku, koszykarka notowała średnio przeszło 20 punktów, blisko dziesięć zbiórek oraz prawie trzy asysty na mecz.

Źródło: Getty Images Brittney Griner wraca do WNBA

Drużyna z Phoenix swoje pierwsze ligowe spotkanie w 2023 roku rozegra 19 maja. Jej rywalem będzie Los Angeles Sparks.