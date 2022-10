Rosyjski sąd nieugięty w sprawie Griner. Surowa kara podtrzymana

To miał być jeden z najważniejszych dni dla osadzonej w rosyjskim więzieniu Griner. Sprawa koszykarki, która została zatrzymana na lotnisku Szeremietiewo 17 lutego z wkładami do e-papierosów zawierającymi olej haszyszowy, ponownie została rozpatrzona.

Mistrz NBA nie zapomniał o osadzonej w Rosji Griner. "Mamy nadzieję, że niebawem wróci" Brittney Griner,... czytaj dalej » Jej prawnicy jeszcze przed startem rozprawy zdradzili, że zawodniczka "nie spodziewała się cudów".

I rzeczywiście, po godzinie 14 agencja Reutera poinformowała, że rosyjski sąd odrzucił jej apelację i podtrzymał wyrok skazujący ją na dziewięć lat kolonii karnej.

Przyznała się do winy

Griner przyznała się do winy podczas procesu, natomiast wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierzała umyślnie łamać rosyjskiego prawa. Jej adwokaci argumentowali, że koszykarka nieumyślnie przywiozła ze sobą do Rosji wkłady z marihuaną i używała je tylko do leczenia bólu spowodowanego obrażeniami sportowymi. Podkreślali, że nie miała przestępczych zamiarów, a olejki znalazły się w jej bagażu z powodu pospiesznego pakowania się przed podróżą. Przedstawili oświadczenie lekarza, który potwierdził, że przepisał jej marihuanę do leczenia bólu.

Władze w Waszyngtonie twierdzą, że Griner została niesłusznie zatrzymana i zaproponowały wymianę koszykarki za Wiktora Buta, rosyjskiego handlarza bronią, odsiadującego w Stanach Zjednoczonych wyrok 25 lat więzienia. Amerykanie twierdzą, że władze konsularne nie mają kontaktu z nią od sierpnia.



Moskwa zasugerowała, że jest otwarta na wymianę więźniów.