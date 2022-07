Koszykarka zatrzymana w Rosji przyznała się do winy. "Nie chciałam złamać prawa"

Dwukrotna złota medalistka olimpijska w koszykówce przed rosyjskim sądem. Brittney Griner aresztowano na lotnisku w Moskwie na tydzień przed inwazją Rosji na Ukrainę, rzekomo w jej bagażu znaleziono wkłady z olejem konopnym. Została oskarżona o przemyt narkotyków. Grozi jej 10 lat więzienia. Dziennikarze "The New York Times" twierdzą, że ceną za jej wolność jest wypuszczenie z więzienia słynnego rosyjskiego przestępcy zwanego handlarzem śmiercią. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Biały Dom reaguje na list Amerykanki zatrzymanej w Rosji. "Użyjemy każdego dostępnego narzędzia" Prezydent Stanów... czytaj dalej » - Chciałabym przyznać się do winy. Ale nie było to intencjonalne, nie chciałam złamać prawa - miała powiedzieć na sali sądowej Griner w czwartek, a jej słowa przytacza agencja Reutera.

- Spieszyłam się podczas pakowania, a naboje przypadkowo trafiły do mojej torby - dodała, wyjaśniając obecność płynu na bazie konopi w swoim bagażu - dodała.

Następnie koszykarka zaznaczyła, że nie chce składać dalszych wyjaśnień i potrzebuje czasu.

Następną rozprawę wyznaczono na 14 lipca.

Zatrzymana na lotnisku

31-letnia koszykarka została aresztowana 17 lutego, gdy podczas kontroli na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo w jej bagażu znaleziono wkłady do e-papierosów, które miały zawierać płyn z olejkiem haszyszowym. Do zatrzymania doszło kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy Amerykanka wracała z Nowego Jorku do swojego rosyjskiego klubu UMMC Jekaterynburg, w którym występuje od 2015 roku.

We wtorek rodzina Griner zwróciła się do prezydenta USA Joe Bidena z prośbą o pomoc.