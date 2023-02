Griner wraca do gry po uwolnieniu z rosyjskiej kolonii karnej. Podpisała kontrakt

Griner, dwukrotna złota medalistka olimpijska i mistrzostw świata, ośmiokrotnie wybierana do Meczu Gwiazd WNBA, grała w Rosji poza sezonem ligowym w USA. Została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo 17 lutego w zeszłym roku z wkładami do e-papierosów zawierającymi olej haszyszowy.



Amerykanka przyznała się do winy podczas procesu. Natomiast wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierzała umyślnie łamać rosyjskiego prawa. Jej adwokaci argumentowali, że koszykarka nieumyślnie przywiozła ze sobą do Rosji wkłady z marihuaną i używała je tylko do leczenia bólu spowodowanego obrażeniami sportowymi.



Skazano ją na dziewięć lat kolonii karnej po tym, jak rosyjski sąd uznał Amerykankę winną popełnienia przestępstwa z premedytacją. Nałożono na nią grzywnę w wysokości miliona rubli (około 76 tys. zł).

Wielomiesięczne rozmowy

Koszykarka została zwolniona w grudniu zeszłego roku w ramach wymiany więźniów z Rosją w zamian za handlarza bronią Wiktora Buta. Umowa została zawarta po miesiącach rozmów w czasie wysokiego napięcia między dwoma krajami po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę.



"Nie sądzę, aby ktokolwiek z nas zapomniał, gdzie byliśmy 8 grudnia, kiedy usłyszeliśmy, że Brittney wraca do domu, lub 15 grudnia, kiedy ogłosiła, że zamierza nie tylko grać w koszykówkę w 2023 roku, ale że będzie to zespół Mercury. I wiem, że nikt z nas nigdy nie zapomni, jakie to będzie uczucie powitać ją z powrotem 21 maja. Znać BG to kochać i doceniać BG, i nie możemy się doczekać, aby okazać jej to osobiście z tysiącami jej największych sympatyków. Dokładnie za trzy miesiące spotkamy się podczas otwarcia sezonu" - powiedział cytowany przez stronę klubową Vince Kozar, prezydent drużyny Phoenix.



Griner, którą Mercury wybrał w drafcie 2013 z numerem 1, należy do ekskluzywnego grona 11 koszykarek, które w dorobku mają tytuły igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, WNBA i NCAA.