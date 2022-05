W NBA rozpoczęła się 2. runda play off. Zwycięstwo obrońców tytułu, wielkie emocje w Memphis

Bucks muszą sobie radzić bez kontuzjowanego Khrisa Middletona. Z powodu jego absencji nie brakowało opinii, że faworytami są Celtics, którzy w pierwszej rundzie świetnie poradzili sobie z Brooklyn Nets. Przykra kontuzja króla strzelców NBA. Kolejne mecze pod znakiem zapytania Fatalne wieści... czytaj dalej »

Antetokounmpo z triple-double

Obrońcy tytułu zagrali jednak bardzo dobrze w obronie, co miało być atutem... bostończyków. Goście zmusili rywali do popełnienia aż 18 strat (sami mieli 13) oraz do oddawania rzutów z trudnych pozycji. W efekcie skuteczność z gry Celtics wyniosła zaledwie 33 procent. Bucks mieli 41 proc.

Przyjezdni kontrolę nad meczem przejęli pod koniec pierwszej połowy, gdy zbudowali dziesięciopunktowe prowadzenie. Później ich przewaga wzrosła nawet do 17 punktów.

Bucks do wygranej poprowadzili Giannis Antetokounmpo i Jrue Holiday. Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) ubiegłorocznych finałów zanotował triple-double, na które złożyło się 24 punkty, 13 zbiórek i 12 asyst. Holiday miał 25 punktów, 10 zbiórek, pięć asyst i trzy przechwyty.



Dla Celtics 21 pkt zdobył Jayson Tatum, ale trafiając tylko sześć z 18 rzutów z gry.



The Giannis takeover.



24 PTS 13 REB 12 AST 2 BLK pic.twitter.com/EM9yRxsRTg — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 1, 2022





Znacznie więcej emocji było w drugim niedzielnym meczu, gdzie remis 114:114 na tablicy wyników widniał na 1.17 min przed końcem spotkania.

Chwilę później dwupunktowe prowadzenie Grizzlies dał Brandon Clarke, ale goście odpowiedzieli trafieniem Klaya Thompsona za trzy na 36,6 s przed ostatnią syreną.

Wojownicy przetrwali nerwową końcówkę, w której Thompson zmarnował dwa rzuty wolne. Gospodarze mieli jeszcze 3,6 s na ostatnią akcję, ale atakujący kosz Ja Morant nie zdołał odwrócić losów meczu.

Warriors całą drugą połowę musieli grać bez Draymonda Greena, który tuż przed przerwą został wyrzucony z parkietu za niesportowy faul.



NBA soft for ejecting Draymond green for this pic.twitter.com/MvcUb8vCLG — Harden’s Waistline (@DerFranzWagner) May 1, 2022





Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył rezerwowy Jordan Poole - 31. To rekord kariery w play off 22-letniego strzelca. Stephen Curry dołożył 24 pkt.



Wśród Grizzlies błyszczeli rówieśnicy Poole'a - Morant, który zanotował 34 pkt, 10 asyst i dziewięć zbiórek, a także Jarren Jackson jr, 33 pkt i 10 zbiórek.



Był to pierwszy w historii NBA mecz w fazie play off, w którym trzech koszykarzy mających nie więcej niż 22 lata zdobyło po minimum 30 punktów.

Na każdym etapie w play off rywalizacja toczy się do czterech wygranych spotkań. Mecze numer dwa, w tych samych halach, zaplanowano na wtorek.



W poniedziałek rozpocznie się gra w pozostałych parach: Phoenix Suns - Dallas Mavericks oraz Miami Heat - Philadelphia 76ers.

Wyniki niedzielnych meczów drugiej rundy play off w NBA:



Konferencja Wschodnia



Boston Celtics - Milwaukee Bucks 89:101

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Bucks)



Konferencja Zachodnia



Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 116:117

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Warriors)