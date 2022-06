Wielki Curry, zimna krew Wojowników. W finale NBA znowu remis

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

Było to najbardziej wyrównane starcie tegorocznego finału - dziesięć razy tablica wyników pokazywała remis, a prowadzenie zmieniało się 11-krotnie. Do przerwy gospodarze prowadzili różnicą pięciu punktów. W trzeciej kwarcie, która dotychczas w finałowej serii należała zawsze do Warriors, piąty bieg wrzucił Curry (14 pkt) i ostatnią odsłonę to jego zespół zaczynał z punktem przewagi (79:78). Celtowie na prowadzeniu w finale NBA. "Musieliśmy zareagować" Koszykarze Boston... czytaj dalej »

"Niewidoczny czynnik, którego nie można lekceważyć"

Goście mogli się obawiać czwartej kwarty, gdyż w trzech wcześniejszych potyczkach finału bilans tej części gry był "plus 40" dla Celtics. I jej początek mógł na to wskazywać, bo po udanych akcjach Jaylena Browna zrobiło się 91:86.



Warriors zachowali jednak zimną krew, wzmocnili defensywę, która do tej pory była domeną rywali, przebudził się Klay Thompson, którego "trójka" dała im prowadzenie 95:94, a później sprawy i piłkę wziął w swoje ręce Curry - po trudnych i efektowanych akcjach uzyskał pięć kolejnych punktów, a w końcówce dodał pięć następnych z rzutów wolnych i przypieczętował sukces swojej drużyny.

- W decydujących momentach górę wzięło chyba nasze doświadczenie jako ludzi, którzy już zdobywali tytuł. To może niewidoczny czynnik, ale nie można go lekceważyć - podsumował tuż po końcowej syrenie Curry.



Stephen Curry's performance in Game 4 of The Finals to tie the series at 2-2... Instant Classic! #DubNation@StephenCurry: 43 PTS (14-26 FGM), 10 REB, 7 3PM#NBAFinals presented by @YouTubeTVpic.twitter.com/kcM51MM0hU — NBA (@NBA) June 11, 2022





Zakończył spotkanie z dorobkiem 43 punktów, 10 zbiórek oraz czterech asyst. Thompson dodał 18 pkt, a kanadyjski skrzydłowy Andrew Wiggins - 17, ale miał też 16 zbiórek. To głównie dzięki niemu drużyna Golden State wygrała walkę na tablicach (55-42), lepsi tym razem byli też jej rezerwowi (25-20 w punktach "z ławki").

Rekordowi

Wojownicy w 27. kolejnej serii play off wygrali spotkanie w roli gości, co jest rekordem NBA. - Mieliśmy świadomość, że choć jedno zwycięstwo w Bostonie jest niezbędne. Gdybyśmy dziś przegrali, nasza sytuacja byłaby bardzo trudna. A tak wracamy do gry, wracamy do San Francisco i walczymy dalej - przyznał bohater meczu.

Jayson Tatum z 23 pkt był najskuteczniejszy w szeregach Celtics, Brown uzbierał 21, a Marcus Smart dodał 18.



Steph nearly outscored the Celtics' two leading scorers by HIMSELF pic.twitter.com/ycixbC4Oov — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 11, 2022





Zespół z Bostonu walczy o pierwszy od 2008 roku i 18. w historii tytuł, dzięki czemu zostałby najbardziej utytułowanym klubem w historii. Teraz to miano dzieli z Los Angeles Lakers. Warriors marzą o siódmym mistrzostwie, ostatnio cieszyli się z niego w 2018 roku.

Kolejny mecz - w poniedziałek w San Francisco. Do tytułu potrzeba czterech zwycięstw.

Wynik piątkowego meczu finału NBA:

Boston Celtics - Golden State Warriors 97:107

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)