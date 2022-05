Nie żyje Bob Lanier, legendarny koszykarz NBA

Lanier był członkiem Galerii Sław i ośmiokrotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd. Występował w NBA przez 14 sezonów w zespołach Detroit Pistons i Milwaukee Bucks. Oba kluby we wtorek pożegnały swojego legendarnego zawodnika na swoich profilach w mediach społecznościowych. Już wcześniej zastrzegły numer 16, z którym grał.



Today we remember NBA legend, both on and off the court, the late Bob Lanier. pic.twitter.com/s7a0iXM1d4 — NBA History (@NBAHistory) May 11, 2022





Bob Lanier nie żyje

Były gracz NBA nie żyje. Niejasne okoliczności Tragiczne wieści... czytaj dalej » Obok wielkiego Kareema Abdula-Jabbara Lanier był uważany za jednego z najlepszych zawodników podkoszowych tamtego okresu. Średnio w meczach zdobywał 20,1 punktów i miał 10,1 zbiórek. W 1974 roku został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) Meczu Gwiazd.



Lanier został wprowadzony do Galerii Sław NBA w 1992 roku, ale wcześniej były tam pokazywane jego wielkie brązowe buty, z których słynął. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował jako trener (m.in. w Golden State Warriors), zajmował się promowaniem koszykówki w Stanach Zjednoczonych i był prawdziwym ambasadorem NBA.



Jak podała amerykańska liga Lanier zmarł po "krótkiej chorobie" w otoczeniu najbliższych. W 2019 roku pojawiła się informacja, że cierpi na raka pęcherza.



#Pistons mourn the loss of Bob Lanier, one of the greatest players to ever wear the red, white and blue. We extend heartfelt condolences to Bob’s family, friends and our extended Pistons and NBA family. #RIPDobberpic.twitter.com/8WDeT3jV0y — Detroit Pistons (@DetroitPistons) May 11, 2022