Awantura o dwa punkty w NBA. Żądają powtórzenia meczu

W derbach Teksasu długo nie zanosiło się na większe emocje. W trzeciej kwarcie Rockets prowadzili już różnicą 22 punktów i wydawało się, że kontrolują wydarzenia na parkiecie.

Przełomowa sytuacja miała miejsce na niespełna osiem minut przed końcem spotkania, przy stanie 102:89 dla Rockets. Harden przechwycił piłkę i po chwili z olbrzymią siłą wpakował ją do kosza. Zrobił to tak mocno, że piłka nie przeleciała przez siatkę, a została przez nią przeniesiona nad obręcz. Sędziowie odnieśli wrażenie, że Harden spudłował i punktów nie zaliczyli, choć powinni.



The refs wouldn’t give James Harden this bucket!



He still finished with 50 PTS

11-38 FG

4-20 3PT

24-24 FT



pic.twitter.com/E33OhDuWSr — Ballislife.com (@Ballislife) December 4, 2019





Świetna seria Milwaukee Bucks i kolejny imponujący występ Antetokounmpo Nie zwalniają... czytaj dalej » Trener gości Mike D'Antoni zaczął krzyczeć na arbitrów, ale niczego nie wskórał. Kiedy nieco ochłonął i poprosił o weryfikację wideo, do czego trener ma prawo raz na mecz, odmówiono mu, bo... miał na to 30 sekund od wzięcia przerwy na żądanie, a czas ten upłynął, gdy się kłócił.

Rozkojarzeni sytuacją goście pozwolili Spurs odrobić stratę. Ostrogi do remisu - po 115 - doprowadziły, gdy na zegarze pozostawało 11,5 s.

Harden miał jeszcze szansę dać swojej ekipie zwycięstwo, ale jego rzut został zablokowany.

Harden zawiódł w najważniejszym momencie

Lider Rakiet, choć ostatecznie zdobył 50 punktów (Harden jest najlepiej punktującym koszykarzem w obecnym sezonie. Średnio uzyskuje 39,5 pkt na mecz), to skutecznością nie imponował. Z gry trafił bowiem tylko 11 z 38 rzutów.

Spudłował także bardzo ważną próbę na 7,8 s przed końcem drugiej dogrywki, a chwilę później popełnił jeszcze faul w ataku i Spurs zdołali wydrzeć zwycięstwo.

- Myślę, że problemy z koncentracją pojawiły się u nas już wcześniej, ale całe to zamieszanie jeszcze pogorszyło sprawę. Przestaliśmy bronić, popełnialiśmy głupie straty, a rywale złapali wiatr w żagle i nie potrafiliśmy się przeciwstawić - przyznał D'Antoni.

Niespodziewanym bohaterem Spurs był rezerwowy Lonnie Walker. 20-latek zdobył 28 punktów. 25 dołożył Bryn Forbes. Według portalu ESPN Rockets po spotkaniu złożyli oficjalną skargę w związku z nieuznanym koszem Hardena.

Domagają się przyznania im zwycięstwa, albo powtórzenia niespełna ośmiu minut od feralnej sytuacji po wcześniejszym uznaniu kosza i zweryfikowaniu wyniku na 104:89.

Źródło: Newspix James Harden występuje w Rockets od 2012 roku

Powtórzyli z powodu Shaqa

Po raz ostatni do powtórzenia fragmentu meczu doszło w NBA 8 marca 2008 roku. Cztery miesiące wcześniej Atlanta Hawks pokonali po dogrywce Miami Heat 117:111, a przyczyną powtórzenia dokładnie 51,9 s było błędne policzenie przez sędziów liczby przewinień środkowego Heat Shaquille'a O'Neala. Nakazano mu opuścić parkiet za szósty faul, choć był to dopiero piąty.

Kiedy w marcu drużyny spotkały się ponownie, przed rozpoczęciem spotkania powtórzono 51,9 s. Hawks ponownie wygrali, ale 114:111.

Wyniki wtorkowych meczów ligi koszykówki NBA:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 94:127

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 96:105

Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 117:97

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 97:118

San Antonio Spurs - Houston Rockets 135:133 (po dwóch dogrywkach)

Toronto Raptors - Miami Heat 110:121 (po dogrywce)

Washington Wizards - Orlando Magic 120:127