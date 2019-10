Arka kontra Unicaja w Eurosporcie 2. "To zespół na poziomie Euroligi"

Unicaja Malaga przegrała z Albą Berlin 81:101 w drugim meczu ćwierćfinału Pucharu Europy. Jako że pierwsze starcie wygrała Unicaja, to kwestia awansu do półfinału rozstrzygnie się w trzecim spotkaniu, do którego dojdzie 13 marca. Puchar Europy na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

We wtorek Asseco Arka Gdynia zmierzy się z Albą Berlin w 9. kolejce Pucharu Europy. Zespół Przemysława Frasunkiewicza nie ma już szans na awans do kolejnej fazy, ale na pewno tanio skóry nie sprzeda. Transmisja meczu Asseco Arka Gdynia - Alba Berlin w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od godziny 20:30.

Obie drużyny rozpoczęły rywalizację w tych rozgrywkach od zwycięstwa. Gdynianie pokonali w Oldenburgu Ewe Baskets 78:74.

Przegrał 55:111. Bolesny debiut trenera Polaków w Niemczech Bayern to hegemon... czytaj dalej » - Żeby wygrać z zespołem, który ma budżet siedem razy wyższy od nas, musieliśmy na szalę rzucić wszystkie siły i do maksimum wykorzystać swoje atuty. Gra Oldenburga opiera się w 80 procentach na postawie Rasida Mahalbasica i Rickey’a Pauldinga, na co byliśmy świetnie przygotowani. Udało nam się także ograniczyć poczynania Braydona Hobbsa, który jest bardzo dobrym strzelcem. Jeśli chodzi o obronę, to plan na ten mecz zrealizowaliśmy w 90 procentach – podkreślił Frasunkiewicz.

Zatrzymać Waczyńskiego i spółkę

Z kolei na inaugurację PE Unicaja wygrała we własnej hali 83:70 z Budocnostią Voli Podgorica. W tym spotkaniu 25-letni i mierzący 208 cm wzrostu ukraiński center Wołodymir Gerun zdobył dla hiszpańskiej drużyny 19 punktów, a najskuteczniejszy w lidze zawodnik Unicai (notuje średnio 18,7 pkt na mecz) amerykański rozgrywający Josh Adams dołożył 15.

Reprezentant Polski Adam Waczyński rzucił pięć punktów, a w lidze ma przeciętną 5,3 pkt. W Arce liderem jest Josh Bostic. W Pucharze Europy Amerykanin zdobył 21 punktów, a w lidze legitymuje się średnią 23,5 pkt.

Z kolei w hiszpańskiej ekstraklasie Unicaja przegrała dwa pierwsze spotkania (69:79 na wyjeździe z Baxi Manresa i 80:88 u siebie z Iberostarem Teneryfa), ale w ostatniej kolejce okazała się lepsza 78:77 w Vitorii od Kirolbetu Baskonia.

Przed rozpoczęciem rozgrywek 40-letni szkoleniowiec Arki za faworytów grupy D uznawał Galatasaray Doga Sigorta Stambuł i właśnie Unicaję.

- Generalnie w konfrontacji z nami każdy zespół jest faworytem, ale te dwie drużyny wybijają się ponad resztę. Jeśli weźmie się pod uwagę budżety, a co za tym idzie składy i doświadczenie zawodników, ekipa z Malagi plasuje się w Pucharze Europy na drugim miejscu, zatem jest to zespół na poziomie Euroligi - powiedział trener gdynian.

- To ważny mecz, w którym wiele będzie zależało od dyspozycji dnia. W ostatnim spotkaniu z Treflem Sopot byliśmy zmęczeni, nie trafiliśmy wielu rzutów spod kosza, przez co był to dla nas ciężki mecz. Może z Unicają uda nam się trafić trudne rzuty i będzie grało nam się łatwiej? – zakończył Frasunkiewicz.

