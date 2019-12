Walka nie wystarczyła. Czwarta przegrana Anwilu w Lidze Mistrzów

"Tego meczu chyba nie można już przegrać". A jednak przegrali Koszykarze... czytaj dalej » Anwil mierzył się w środę z zespołem, który wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów FIBA w 2018 roku. Na tle silnego rywala mistrz Polski zaprezentował się naprawdę solidnie. Spotkanie od początku do końca były niezwykle wyrównane, a o wygranej gości zadecydowały detale.

Walczyli do końca

Włocławianie mieli w końcówce meczu kilka akcji, w których mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale nie trafiali. Pokazali jednak, że kryzys, który widoczny był w drużynie jeszcze niedawno, to już przeszłość. Przy odpowiedniej motywacji, zaangażowaniu oraz grze zespołowej można w Lidze Mistrzów walczyć z każdym.

Tym razem nie starczyło to na wygraną, ale przed serią meczów rewanżowych Anwil nadal jest w grze o awans do rundy play off.

Kołdra była za krótka

Żeby o tym myśleć, podstawowi gracze mistrza Polski muszą mieć jednak większe wsparcie zawodników z ławki, bo ci w środę nie rozgrywali dobrych zawodów. Do udanych mecz z AEK zapisze Ricky Ledo, który rzucił 25 punktów. Skuteczny był również Rolands Freimanis - 16 pkt. Nieco słabiej zaprezentował się Tony Wroten - szczególnie z uwagi na niecelne rzuty w decydujących momentach rywalizacji.

Rywale mieli nieco równiejszy skład, a ich trener w większym stopniu mógł korzystać z rezerwowych, których wejście na parkiet nie powodowało tak znaczącego obniżenia poziomu gry, jak w drużynie gospodarzy.

W kolejnym spotkaniu LM Anwil zagra 10 grudnia u siebie z niemieckim zespołem RASTA Vechta, z którym przegrał w 1. kolejce 76:89.