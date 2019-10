40 punktów i 20 zbiórek w trzy kwarty. Kontuzja nie zatrzymała gwiazdy NBA

LeBron James i jego rodzina uciekają przed pożarami. "Musieliśmy ewakuować się z domu" Wiadomości... czytaj dalej » 26-letni koszykarz do kalifornijskiego zespołu dołączył latem, przenosząc się tam z New Orleans Pelicans. Zachwytów nad nim jest dużo. Zasłużonych.

Ostatnim graczem Lakersów, który zanotował tyle punktów i tyle zbiórek, był Shaquille O'Neal - dawno temu, bo w roku 2003. Wcześniej dokonali tej sztuki Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor i George Mikan. Legendy. - To honor znaleźć się w takim gronie, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy - oświadczył bohater wieczoru.

Wyliczono też, że Davis - jako pierwszy zawodnik od sezonu 1954/55 - tak imponującą zdobycz zgarnął w 31 lub mniej minut.

Davis: starałem się być potworem

Już w pierwszej kwarcie bliski był double-double - punktów zdobył 16, piłek zebrał dziewięć. Tuż po niej zniknął w szatni. Okazało się, że potrzebne było ponowne owinięcie taśmą kontuzjowanego w niedzielnym spotkaniu z Charlotte Hornets barku.

Wrócił i znowu dominował. - Starałem się być potworem pod tablicami - wyjaśnił potem.

Źródło: Getty Images Wielki mecz Anthony'ego Davisa

Popisem swojego zawodnika zachwycał się trener Frank Vogel. - Grał mimo bólu i był fantastyczny. Grizzlies nie potrafili znaleźć na to odpowiedzi - opowiadał.



Davis trafił siedem rzutów z gry i 26 z 27 wykonywanych wolnych. To drugie osiągnięcie jest rekordem klubu. Został też trzecim graczem w historii Lakersów - po Abdulu-Jabbarze i O'Nealu - który po pierwszych czterech meczach w ich barwach pochwalić się może dorobkiem minimum 100 punktów, 10 asyst i 10 bloków - odkąd bloki notowane są w oficjalnych statystykach, czyli od sezonu 1973/74.

40 PTS 26-27 FTM 20 REB



