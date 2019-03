Gortatowi odpada jedna opcja. Bogut wraca do NBA

Marcin Gortat, Edyta Górniak i lekcja historii z pierogami na talerzu. To polska noc w NBA to Pomysł Gortata. Jak nazywali go zaproszeni goście - naszego rodzynka w NBA.

Po odejściu z Los Angeles Clippers Gortata łączono z wieloma klubami. Wśród nich byli również Warriors. Ten kierunek należy jednak chyba wykluczyć. Jak napisał świetnie poinformowany w środowisku dziennikarz Shams Charania, panujący mistrzowie NBA dogadali się z 34-letnim Bogutem.



Andrew Bogut has agreed to return to the Golden State Warriors, and has received his letter of clearance from Australia and the NBA, agent David Bauman of ISE tells @TheAthleticNBA@Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 6, 2019





Australijczyk ostatnio był koszykarzem Sydney Kings w swojej rodzimej lidze. Spisywał się tam rewelacyjnie, notując m.in. średnio 11,6 zbiórki na mecz. Został również wybrany na Najbardziej Wartościowego Gracza NBL oraz najlepszego defensora australijskiej ligi.

Ostatni mecz na parkietach NBA Bogut rozegrał w styczniu 2018 roku w barwach Los Angeles Lakers. Teraz ma być dołączony do składu na serię wyjazdowych meczów, która rozpocznie się 13 marca. Warriors kolejno zagrają z Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs i Minnesota Timberwolves.

Mistrz defensywy

Nowy rekordzista w NBA. Przebił Jordana Dwyane Wade może... czytaj dalej » Bogut po raz pierwszy trafił do NBA w 2005 roku. Wtedy to z numerem 1 w drafcie Australijczyka wybrali Milwaukee Bucks. W zespole tym spędził siedem sezonów, by następnie związać się z Warriors. Wraz z ekipą z Oakland świętował w 2015 roku mistrzostwo. Później grał jeszcze w Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers. Znany ze swojej świetnej gry w defensywie w 2011 roku Bogut był najlepszym blokującym sezonu zasadniczego (średnio 2,6 bloku na mecz).

Co dalej z Gortatem?

Jeśli potwierdzą się doniesienia, Bogut zablokuje Gortatowi drogę do Warriors. Polski center cały czas nie zadecydował, gdzie będzie grał, choć z jego wpisów na Twitterze wynikało, że sprawa podpisania kontraktu z nowym klubem jest tylko kwestią godzin. Obecnie Polak łączony jest m.in. z Toronto Raptors i San Antonio Spurs, gdzie zwolniło się miejsce po odejściu do Bucks Paua Gasola.