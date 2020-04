Rzuciła karierę sportową, by móc leczyć. "Szykujemy się na ciężkie czasy"

Dr Aleksandra Łata zachęca, by ograniczyć wizyty lekarskie

W 2014 roku koszykarki Ślęzy Wrocław, po dziesięciu latach nieobecności, znowu awansowały do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jedną z wyróżniających się zawodniczek była wówczas Łata. 21-latka zawsze marzyła o ekstraklasie, karierze na miarę amerykańskiej ligi zawodowej WNBA, a przede wszystkim… by wsadzić piłkę do kosza z góry.

Nie wszystkie z tych górnolotnych celów były możliwe do realizacji, ale mierząca 180 cm dziewczyna udowadniała, że na pewno ma talent do gry. Już jako juniorka potrafiła regularnie rzucać blisko 30 punktów w meczu, wywalczyła m.in. koronę króla strzelców Dolnego Śląska w swojej kategorii wiekowej, a także dostała powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski U-16.

Oglądaj Wideo: eurosport.tv24.pl Dr Aleksandra Łata o swoich koszykarskich początkach

Wiele nieprzespanych nocy

NBA nie wróci od razu po wygaśnięciu pandemii. "Czeka nas straszny bajzel" Koszykarze NBA... czytaj dalej » Wychowanka MKS MOS Wrocław kochała koszykówkę, ale postanowiła też studiować bardzo wymagający kierunek - medycynę. Mimo sukcesów osiąganych ze Ślęzą - w końcu musiał przyjść moment na dokonanie trudnego życiowego wyboru.

- Na trzecim czy czwartym roku studiów mieliśmy już poważne zajęcia na uczelni - wspomina Łata. – Uczyliśmy się w szpitalu, przyszły zajęcia kliniczne bardzo mocno związane z pacjentami. W międzyczasie było też dużo treningów. Obciążenia zwiększały się. Chcąc awansować z I ligi do ekstraklasy, miałyśmy 7-8 treningów w tygodniu. Niestety, zazwyczaj rano, kiedy odbywały się też zajęcia na studiach. Każdy dzień wyglądał tak samo: sala, zajęcia, sala, nauka. Nie pamiętam, żeby były jakieś przerwy. Zaczynało brakować sił, a i czasowo było to bardzo trudne do pogodzenia - przyznaje.

Kiedy Ślęza awansowała do ekstraklasy, pani Aleksandra już zdecydowała - to był koniec jej profesjonalnej kariery.

- Medycyna okazała się dla mnie po prostu ważniejsza - wyjaśnia. - Wiedziałam, że to będzie całe moje życie, mój zawód, w którym chcę być naprawdę dobra, bo to jest duża odpowiedzialność. Przyznaję, że to było bardzo trudne. Wiele nocy nieprzespanych. Z perspektywy czasu wiem, że podjęłam bardzo dobrą decyzję, której nigdy nie żałowałam. Uwielbiam być lekarzem i pomagać innym - zapewnia.

Oglądaj Wideo: eurosport.tv24.pl Dr Aleksandra Łata o powodach rezygnacji z kariery koszykarskiej

Pierwsze kroki w okresie pandemii

"Nie umie kozłować", "nie ma lewej ręki". Najlepszy koszykarz sezonu zakpił z krytyków Koszykarz... czytaj dalej » Łata skończyła medycynę w 2017 roku. Rozpromieniona odbierała dyplom i nie przypuszczała, że początek pracy lekarskiej będzie dla niej tak skomplikowany. Stawianie pierwszych kroków w zawodzie podczas pandemii COVID-19 jest na pewno bardzo trudne.

- Faktycznie, to duże wyzwanie dla kogoś, kto jest na początku drogi – przyznaje. - Natomiast wszyscy staramy się podchodzić do tego tematu w identyczny sposób, nieważne, czy ktoś ma duże doświadczenie czy dopiero rozpoczął swoją specjalizację. Pracujemy wszyscy z takim samym zaangażowaniem i środkami ochrony. Przyznaję, że z mojej perspektywy jest to dosyć dziwne. Robię specjalizację w dziedzinie alergologii, ale na naszym oddziale są też choroby wewnętrzne. Na izbę przyjęć przyjeżdżają karetki z wieloma pacjentami i różnymi chorobami. Mam styczność z nimi wszystkimi - wyjaśnia.

Młoda pani doktor pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Zakres obowiązków ma szeroki. Pracuje jako lekarz pierwszego kontaktu w przychodni i trafiają do niej ludzie z każdym problemem. Obecnie udziela także teleporad, by ograniczać ilość pacjentów. Niesie też pomoc poszkodowanym w szpitalnej izbie przyjęć. Dodatkowo zdalnie uczy studentów po angielsku propedeutyki chorób wewnętrznych. Czy odczuwa, że teraz praca jest trudniejsza niż jeszcze miesiąc temu?

- Na pewno jest inna, bardziej napięta - zdradza wrocławska lekarka. - Trzeba każdego traktować jako potencjalnie zakażonego koronawirusem. Dlatego środki ochrony są na zdecydowanie wyższym poziomie. Przy zarażeniu personelu znacznie ograniczona jest praca szpitala. To duży problem dla pacjentów, ale i dla innych placówek. Wiadomo, że w przychodni jest większy spokój, a praca w szpitalu jest bardziej dynamiczna i stresująca. Kiedy przyjeżdża kolejna karetka, mamy co robić. Profil naszego szpitala jest pulmonologiczno - alergologiczny, gdzie trafiają np. pacjenci z zaostrzeniem astmy, z poważnymi dusznościami. Potrzeba im nieraz konsultacji anestezjologicznych lub muszą być przekazani na oddział intensywnej terapii. Nie powiedziałabym, że to jest łatwa i lekka praca. Natomiast jest satysfakcjonująca, bo można wiele pomóc tym ludziom - ocenia.

Oglądaj Wideo: eurosport.tvn24.pl Dr Aleksandra Łata zachęca, by ograniczyć wizyty lekarskie

Ciężkie czasy

Koszykarz stracił matkę, była zakażona koronawirusem. "Boże, miej go w opiece" Świat NBA... czytaj dalej » Koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy i płuca. Niestety oznacza to, że prawie każdy pacjent Łaty może mieć poważne problemy. Szpital, w którym pracuje, jest teraz przekształcany na kolejną we Wrocławiu placówkę nastawioną głównie na walkę z COVID-19.

- Szykujemy się na ciężkie czasy - przyznaje pani doktor. - Czekamy na coraz większą ilość chorych. Koronawirus zajmuje głównie układ oddechowy, co może pogorszyć stan zdrowia naszych pacjentów z pierwotnie słabszą funkcją płuc. Z pewnością wiele kłopotu przyniesie chociażby różnicowanie, czy pacjent z zaostrzeniem astmy na tle bakteryjnym nie ma dodatkowo infekcji koronawirusem. Myślę, że następne tygodnie, a nawet miesiące będą dla nas intensywne. Wszyscy się na to szykujemy. Zbieramy cały sprzęt ochronny, przebudowujemy jeden oddział szpitala - budynek po oddziale intensywnej terapii. Wszystko będzie nastawione stricte na walkę z koronawirusem. Żeby maksymalnie to opanować i wrócić do normalności - analizuje.

Rywalizuje z mężczyznami

Gdy ta normalność nastanie pani Aleksandra planuje… wrócić do swojej ukochanej koszykówki. Oczywiście już nie uprawianej na poziomie profesjonalnym, ale amatorskim. Regularnie gra w Dolnośląskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki we Wrocławiu. Trudno powiedzieć, że ma tam łatwo, bo w zespole jest jedyną kobietą i konkuruje z mężczyznami. Od kilku lat postawiła także na rywalizację w sportowych zawodach lekarzy. Dzięki workowi medali zdobywanych w pływaniu i lekkiej atletyce została nawet wybrana "Najlepszym Lekarzem - Sportowcem w 2018 roku w kategorii debiut".

- Było bardzo wiele planów, póki świat nie został zdominowany przez koronawirusa - wyznaje doktor Łata. - Miałam startować na mistrzostwach Polski lekarzy w koszykówce, a także w pływaniu. Niestety zawody zostały odwołane. Koszykówkę kocham, jeżeli tylko stanie się to możliwe, to będę grała gdziekolwiek się da. Ostatnio najwięcej satysfakcji dawały mi pojedynki z mężczyznami na parkiecie. Wiadomo, że na początku były obawy o moje zdrowie i umiejętności, ale z każdym miesiącem grało mi się coraz lepiej i jakoś sobie radziłam. Fajnie, że mam cały czas kontakt z koszykówką i nawet czuję, że się jeszcze rozwijam - cieszy się Łata.