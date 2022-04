Kobieta przykuła się łańcuchem do kosza. Niecodzienny protest podczas meczu NBA

Przymusowa przerwa w grze nastąpiła w szóstej minucie drugiej kwarty. Jak podkreślają komentatorzy stacji CBS Sports, kobieta przykuła się do kosza znacznie wcześniej, ale nie została dostrzeżona.

W końcu jednak porządkowi wkroczyli do akcji, by przeciąć łańcuch. Kiedy to się udało, kobieta była agresywna i próbowała się wyrywać. Ostatecznie została wyprowadzona z hali.







(via @D_Schandy24) pic.twitter.com/WBiv26NR8I — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2022





Przebywa w areszcie

Protestująca miała na sobie koszulkę z napisem "Glen Taylor piecze żywe zwierzęta". Członkini grupy aktywistów manifestowała tym samym sprzeciw wobec działań Glena Taylora, do 2021 roku właściciela Timberwolves. Mężczyzna jest oskarżony o łamanie praw zwierząt.

Międzynarodowa sieć obrońców praw zwierząt Direct Action Everywhere potwierdziła, że kobieta nazywa się Zoe Rosenberg i należy do tej samej grupy aktywistów co kobieta, która kilka dni wcześniej próbowała przykleić się do parkietu w trakcie meczu Timberwolves z Los Angeles Clippers.

Jak przekazała organizacja, Rosenberg przebywa obecnie w areszcie, gdzie jest przesłuchiwana.



UPDATE: @Zoe_Rooster is in jail right now, being charged with disorderly conduct and criminal trespass. She is currently being interrogated and her hearing is scheduled for this Monday at 9 am.#chaingirl#gluegirl#GlenTaylorRoastsAnimalsAlivepic.twitter.com/b8ix2adT58 — Direct Action Everywhere (@DxEverywhere) April 17, 2022









Timberwolves wygrali w Memphis 130:117, sprawiając niespodziankę i obejmując prowadzenie w serii do czterech zwycięstw.

Wyniki sobotnich meczów play-off NBA:

Dallas Mavericks - Utah Jazz 93:99

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 117:130

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 131:111

Golden State Warriors - Denver Nuggets 123:107