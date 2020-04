Adam Wójcik obchodziłby 50. urodziny. "Nie potrafię o nim mówić w czasie przeszłym"

Adam Wójcik pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Ośmiokrotny mistrz Polski oraz mistrz Belgii urodził się 20 kwietnia 1970 roku w Oławie.

"Oława" to pierwszy boiskowy pseudonim koszykarza, który przygodę ze sportem rozpoczynał od... piłki nożnej i pozycji bramkarza. Talent do koszykówki odkrył u niego nauczyciel WF-u w rodzinnym mieście - Mieczysław Turek. Następnie jego umiejętności szlifował Krzysztof Walonis, trener grup młodzieżowych, a potem seniorskiego zespołu Gwardii Wrocław.

Drugi w historii

W barwach tego klubu Wójcik na ligowych parkietach zadebiutował w sezonie 1987/88. To był początek długiej i błyskotliwej kariery. W sumie rozegrał 651 meczów w trakcie 20 sezonów w polskiej ekstraklasie, występując też w Mazowszance Pruszków, Bobrach Bytom, Prokomie Treflu Sopot, PBG Baskecie Poznań, PGE Turowie Zgorzelec oraz Śląsku Wrocław, z którym osiągnął najwięcej sukcesów. Karierę zakończył 3 maja 2012 r. w wieku 42 lat.



Ośmiokrotny mistrz Polski (1995, 1998-2001, 2005-2007), zdobywca pięciu srebrnych medali oraz jednego brązu uzyskał na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek 10 087 punktów, co jest drugim w historii wynikiem. Więcej zdobył tylko Eugeniusz Kijewski.



Trzykrotnie został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finałów polskiej ligi - w 1998 i 2001 r. jako gracz Śląska, a w 2005 w barwach Prokomu Trefla. Wystąpił w 11 finałach play off – w sumie rozegrał w nich 56 meczów i uzyskał 805 punktów. Dwukrotnie został też wybrany MVP Meczu Gwiazd polskiej ligi (1999 i 2009), notując łącznie osiem występów w takich spotkaniach.



Za granicą zdobył mistrzostwo Belgii z zespołem Spirou Charleroi. Grał także w ligach greckiej (Peristeri Ateny), hiszpańskiej (Unicaja Malaga) oraz włoskiej (Capo d'Orlando).



W seniorskiej reprezentacji kraju rozegrał 149 oficjalnych meczów i zdobył 1821 punktów, co jest 10. wynikiem w historii. Wziął udział w czterech mistrzostwach Europy.

Ostatnim spotkaniem był mecz z Hiszpanami w Łodzi podczas Eurobasketu w Polsce w 2009 roku. Cztery lata później pracował w sztabie drużyny narodowej jako asystent Niemca Dirka Bauermanna.

Z medali i sukcesów indywidualnych cieszył się jak każdy, ale nigdy nie były one powodem do wywyższania się. Był gwiazdą, ale nawet wówczas, gdy pod koniec kariery nazywano go "Profesorem", pozostał skromnym chłopakiem z Oławy. Tak wspominają go koledzy i rywale z parkietów, trenerzy i żona Krystyna.



- Cały czas nie potrafię o nim mówić w czasie przeszłym. Nigdy nie powiedział czegoś złego o drugiej osobie, nie trzymał też w sercu urazy. Nawet tego najsłabszego zawodnika na parkiecie zawsze usprawiedliwiał. Niepoprawny optymista z wiecznym uśmiechem na twarzy – przyznała żona legendy polskiego basketu.



Obecny kapitan reprezentacji Polski Łukasz Koszarek też podkreślał cechy charakteru wybitnego kolegi: - Na boisku był bardzo koleżeński. Nie dawał odczuć, że jest gwiazdą. Próbuję sobie przypomnieć, ale nie mogę znaleźć takiej sytuacji, by podniósł na kogoś głos, czy to na parkiecie, czy w szatni. Zawsze starał się uspokajać sytuację, tonować nastroje.

Eugeniusz Kijewski, jeden ze szkoleniowców, z którym Wójcik przez lata współpracował - najpierw w kadrze, a potem klubie, zwrócił uwagę na empatię, jaka charakteryzowała Wójcika.

- Był miłym, ciepłym człowiekiem. Pomagał w każdej sytuacji. Nie było żadnego problemu, by wystąpił np. w akcjach charytatywnych czy promocyjnych na szczytny cel. Pomagał klubowi i reprezentacji nie tylko na boisku. Kończyłem boiskowe występy w Lechu Poznań w 1990 roku w finałowych spotkaniach z Gwardią Wrocław. Miałem wówczas za rywala młodego Adama Wójcika, który rozpoczynał karierę. Można powiedzieć, że przejął ode mnie pałeczkę. Nie mogę się pogodzić, że już dobiegł do mety ostatecznej" – mówił po odejściu Wójcika Kijewski.



Zawodnik pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Odrodzenia Polski. Jego dwaj synowie, bliźniacy Jan i Szymon, także grają w koszykówkę, a sport łączą ze studiami w USA.

JAN I SZYMON WÓJCIKOWIE IDĄ ŚLADAMI OJCA. REPORTAŻ DARIUSZA SZARMACHA